Anna Tatangelo, sorella Silvia: “Gigi D’Alessio? Disperata quando è finita”/ “Lui…”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono ormai lasciati da tempo ed entrambi si sono rifatti una vita. Anna, infatti, sta vivendo una nuova storia d’amore con Livio Cori mentre D’Alessio diventerà presto papà per la quinta volta, frutto del suo amore con Denise Esposito. La storia tra la Tatangelo e D’Alessio, tuttavia, torna al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate da Silvia Tatangelo, la sorella di Anna, al settimanale Di Più.

Silvia Tatangelo ha svelato nuovi dettagli sulla fine della storia d’amore tra la sorella e Gigi D’Alessio. “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”, ha raccontato Silvia a DiPiù.

Silvia Tatangelo: retroscena sulla storia finita tra la sorella Anna e Gigi D’Alessio

Silvia Tatangelo racconta di aver creduto in una riconciliazione tra la sorella Anna e Gigi D’Alessio fino a quando nella vita del cantautore napoletano non è arrivata la nuova compagna. “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Silvia Tatangelo, infine, ha parlato anche della storia tra Anna e Livio Cori: “È un bel ragazzo, tranquillo, simpatico e napoletano. Mia sorella sogna il matrimonio e un altro figlio”, ha concluso svelando di sentire spesso Gigi a cui ha augurato il meglio per l’arrivo del quinto figlio.

