Anna Tedesco e Mattia chiudono/ Uomini e Donne: “mi hai baciata e sembrava…”

Anna Tedesco e Mattia chiudono la conoscenza nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Nonostante la differenza d’età, sembrava che tra la dama e l’affascinante cavaliere potesse nascere una vera storia d’amore. Un gesto di Anna Tedesco, però, stando a quello che racconterà oggi in puntata Mattia avrebbe rovinato tutto. La settimana scorsa, infatti, durante la sfilata femminile, Anna ha chiamato con sè in passerella Mattia comportandosi come farebbe una donna con il proprio compagno. Un gesto che non è piaciuto a Mattia che si sarebbe sentito quasi in “trappola” dalla presa di posizione della Tedesco. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, al centro dello studio, Mattia ammetterà di non aver gradito il gesto della dama al punto da aver deciso di chiudere la frequentazione nonostante ci sia ancora trasporto fisico.

Anna Tedesco non nasconderà la delusione nei confronti di Mattia per il quale provava un forte interesse al punto da aver messo da parte la differenza d’età. “Il tuo entusiasmo, il suo trasporto, a me era arrivato in un altro modo“, affermerà il cavaliere accomodandosi di fronte ad una dama visibilmente delusa. “Mi sembrava che, comunque, eri entusiasta perchè mi hai baciata”, risponderà la Tedesco. A non credere alle parole di Mattia sarà Valentina Autiero che ha provato a conoscerlo: “secondo me, semplicemente, invece di trovare la scusa della sfilata potresti dire ‘guarda ho capito che non può essere e basta’”. Quale sarà, dunque, la verità? Mattia avrà deciso di mettere un punto alla conoscenza con Anna per la differenza d’età o perchè non è ancora in grado di darle un vero e proprio rapporto di coppia?

