Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 5 febbraio: Samuel Baiocchi sotto accusa! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over oggi, 5 febbraio

Dopo un’esilarante puntata del trono Over di Uomini e Donne, con tanto di gara di ballo, dame e cavalieri tornano anche oggi con grandi novità. Si parte proprio dalla conclusione della gara di ballo, che vede i ballerini professionisti di Amici coinvolgere anche Gemma Galgani e alcuni cavalieri. Decretato il migliore delle performance, tutto torna normale e si torna con le coppie al centro dello studio. Maria De Filippi chiama Mattia e Anna Tedesco. Tra i due sembrava andare tutto per il meglio ma nella settimana trascorsa le cose sono cambiate. Infatti oggi Anna dichiara di voler chiudere dopo le lamentele del cavaliere che avrebbe trovato alcuni suoi gesti nei suoi confronti troppo intimi, da vera coppia. Ma Valentina Autiero prende parola, trovando che quella di Mattia sia solo una scusa per chiudere con Anna.

Uomini e Donne, anticipazioni: Samuel Baiocchi Vs Alessia!

Tra Anna e Mattia, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si accende la discussione ma non cambia l’esito già annunciato: i due chiudono oggi la loro conoscenza. Al centro dello studio arriva poi il momento di un altro protagonista: Samuel Baiocchi. Di fronte a lui ritroviamo nuovamente Aurora, Alessia e troviamo anche Valentina M. Samuel svela subito di voler chiudere la conoscenza con Aurora, con la quale non ha trovato punti in accordo. Poi parla di incontri mancati con Alessia, lei però dichiara di volere passi in più da lui che il cavaliere non è disposto al momento a fare. Alessia allora si dice pronta a fare come lui: lasciare il suo numero ad altri cavalieri come lui ha fatto con Valentina M. Armando Incarnato si dice allora prontissimo a lasciarle il suo numero, così come Massimiliano. Questo scatena in studio anche le critiche di Tina Cipollari.

