Annaclara Hellwig, chi è?/ Sguardo sexy, ma con i ragazzi… (La Pupa e il Secchione)

Comincia una nuova edizione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D’Urso. A partecipare ci sono sia secchioni che secchione, così come pupe e pupi. Tra le secchione c’è anche Annaclara Hellwig, entrata del programma come professoressa di geografia. Ma chi è la giovane insegnante? Scopriamo di più. Annaclara è laureata in Economia e finanza presso l’Università degli studi di Palermo, ed è specializzata in Scienze Economiche. Insegna geografia e matematica.

Nella clip di presentazione, Annaclara ha raccontato: “Ho più libri che relazioni interpersonali e questo rende l’idea. Sono laureata con 110 e lode in scienze economiche e sono una docente di geografia e matematica. Sono una secchiona ma soprattutto una secchiona sfigata. Con gli uomini il mio savoir faire è pessimo. Mi vedo bruttina, distolgo lo sguardo se mi guardano, ma tanto non lo fanno. Non vorrei mai essere una Pupa, preferisco essere brutta ma intelligente. Io zitella? Non ho paura, se capiterà prenderò alcuni gatti e va bene così”.

Annaclara Hellwig: con chi è in coppia?

Annaclara Hellwig è in coppia a La Pupa e il Secchione con Francesco Chiofalo. L’ex Uomini e Donne, che partecipa come “pupo”, doveva fare una scelta: da una parte la nerd Ilaria Bruni, appassionata di manga e di Giappone, mentre dall’altra la professoressa di geografia Annaclara Hellwig. Inizialmente la scelta dell’ex concorrente di Uomini e Donne ricade su Ilaria ma, su consiglio della D’Urso – viste le sue lacune in geografia – sceglie Annaclara.

I concorrenti de La pupa e il secchione vivranno in una villa per varie settimane e nel corso di ogni puntata, collegati con lo studio, dovranno affrontare prove culturali e di coraggio: a decidere sui loro voti saranno vari giurati. I concorrenti sono ventidue e sono divisi in undici coppie. Tra questi c’è appunto anche Annaclara Hellwig, che per presentarsi ha provato a fare uno sguardo sexy e uno dolce nel corso della presentazione.

Ha più libri che interazioni interpersonali. Annaclara Hellwig, secchiona… e con una collezione di sguardi collaudata e notevole! 👀 #LaPupaeilSecchione pic.twitter.com/wPRjFFkv3Z — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 15, 2022

