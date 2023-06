Annalisa canta Mon Amour/ La reazione di Fedez è virale, web: “Sta impazzendo perchè non si parla di lui”

Annalisa si esibisce da sola, la reazione di Fedez fa il giro del web

Annalisa Scarrone, ex allieva di Amici, sta scalando le vette delle classifiche con la sua Mon Amour una delle hit più apprezzate degli ultimi mesi. La cantante si è esibita, insieme a Fedez e Articolo 31, sul palco di Radio Zeta Future Hits Live 2023 con il tormentone dell’estate: Disco Paradise.

Dopo l’esibizione, però, il conduttore ha chiesto a Fedez e Articolo 31 di uscire per lasciare Annalisa da sola a cantare il suo amatissimo brano. A questo punto, si nota un’espressione particolare sul volto di Fedez che è ormai diventato virale sul web. In molti hanno commentato alludendo al fatto che il rapper volesse per sé la scena: “Lui si è pentito di aver chiamato Annalisa questa estate”, “Lui sta impazzendo perché non si parla di lui e non è al centro dell’attenzione” sono alcuni dei commenti contro l’artista.

LUI SI È COSÌ PENTITO DI AVER CHIAMATO ANNALISA QUESTA ESTATE pic.twitter.com/EuvKB50DFR — damiano 🩸 (@nevesumarte) June 11, 2023

Danila Satragno, insegnante di canto e direttore d’orchestra, è la coach musicale di molti noti artisti quali: Ornella Vanoni, Rosa Chemical, Jovanotti, Damiano David, Annalisa e tanti altri.

Su quest’ultima, ai microfoni del settimanale Oggi, ha dichiarato: “Annalisa è il mio fiore all’occhiello. È arrivata da me da piccola e a 13 anni era già serissima, veniva a lezione anche con la febbre.” La maestra di canto dei vip ha poi parlato anche di Damiano David: “Con Damiano ci siamo conosciuti a X Factor, ero la sua vocal coach ma all’inizio lui era titubante: “Gli insegnanti di canto modificano il timbro e io non voglio perdere il mio”. Aveva ragione lui, ha un graffio che va preservato… A “X-Factor” rinunciava al trucco e ai capelli per fare 20 minuti in più di lezione”.

