ANNALISA CON “SINCERAMENTE” A SANREMO 2024/ Un messaggio di libertà, l’invito ad essere se stessi

Annalisa si è presentata sul palco di Sanremo 2024 con la sua “Sinceramente“, brano scritto insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognini, in arte Zef. Si tratta della sesta esibizione sul palco dell’Ariston per l’arista, che sembra avere tutte le carte in regola per vincere questa edizione. Differentemente, nella sua prima partecipazione del 203 arrivò 9, guadagnandosi poi una quarta posizione due anni dopo.

Nel 2016, invece, Annalisa è uscita per la prima volta dalla 10 del Festival di Sanremo, riuscendo a risalire poi nuovamente per raggiungere la terza posizione nel 2018. Infine, nel 2021 è riuscita a guadagnare la settima posizione. L’esibizione di Annalisa a Sanremo 2024, che è salita sul palco come ottava artista, ha guadagnato l’applauso più vivo da parte del pubblico, che si è scatenato. Il web, nel frattempo, si è scatenato, chiedendosi se l’artista sia incinta, dato che ha scelto di non scendere per le famose scale dell’Ariston, oltre ad una piccola pancetta che spuntava, ogni tanto, dal vestito. (Agg di Lorenzo Drigo)

Annalisa dopo aver conquistato i palazzetti torna a Sanremo 2024 con la canzone “Sinceramente” frutto di un’ispirazione improvvisa

Annalisa ha chiuso l’anno con un trionfo al Forum di Milano di fronte a un pubblico entusiasta, e ora si prepara a esibirsi al Festival di Sanremo 2024 con il suo nuovo brano, “Sinceramente”. La talentuosa cantautrice savonese è pronta a sorprendere il pubblico dell’Ariston, dopo i grandi successi ottenuti con le hit “Bellissima” ed “Euforia”. Annalisa salirà sul palco di Sanremo per la sesta volta, portando con sé il suo talento e la sua autenticità.

Il brano “Sinceramente”, descritto dall’artista come il frutto di un’ispirazione improvvisa, pone particolare attenzione al testo. La canzone veicola un messaggio di libertà, invitando ad essere sé stessi e a godere di spazi e libertà espressiva. Un inno alla sincerità e all’autenticità che si preannuncia emozionante. La partecipazione di Annalisa al Festival di Sanremo 2024 è dunque attesa con grande entusiasmo sia dalla critica che dal pubblico. Dopo i successi che hanno conquistato il cuore degli italiani, la cantante cerca di trasmettere nuove emozioni anche con il suo nuovo brano.

In un’intervista a Amica.it, Annalisa sottolinea l’importanza del Festival di Sanremo nella sua carriera, definendolo “un’opportunità per chiunque”. D’altra parte la kermesse ligure è ritenuta da sempre un palcoscenico aperto a tutti i generi musicali e un’occasione unica per gli artisti di farsi conoscere da un pubblico vasto e diversificato. La cantante è consapevole di questa opportunità e si impegna a dare il massimo per lasciare un’impronta positiva.

C’è chi già azzarda ad una possibile vittoria di Sanremo 2024 da parte di Annalisa, ma ogni valutazione chiaramente è ancora prematura. “Provare il brano con l’orchestra è un vortice di emozioni”, ha confidato a Rai News prima del Festival. “Il significato della mia canzone? Se mi lasci i miei spazi, se mi lasci libera di essere come voglio, allora sono tua sinceramente. È un messaggio molto forte, che sentivo di dover far arrivare fuori da me”.











