Annalisa conduttrice del Festival di Sanremo 2025? L’appello a Carlo Conti/ “Fammi vivere questa esperienza”

Mancano parecchi mesi prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025 e già impazza il toto-nomi non solo sui cantanti in gara ma anche sui co-conduttori e le co-conduttrici, chi affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston? In questi mesi circolano molte ipotesi, da Alessia Marcuzzi ad Andrea Delogu, da Stefano De Martino ad Alessandro Cattelan fino alle cantante Elodie ed Annalisa. Nel 2015 Carlo Conti per condurre al suo fianco ha voluto due cantanti, Arisa ed Emma e chissà che non replichi lo stesso schema. Insomma, Annalisa sarà la co-conduttrice di Sanremo 2025? A rispondere a questa domanda è intervenuta lei stessa ospite a Radio Subasio.

Commentando tali rumor, infatti, Annalisa ha lanciato un appello a Carlo Conti per Sanremo 2025 dopo aver specificato che fino ad adesso tra di loro non c’è stato nessun contatto: “Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male, sono sincera. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Appello a Carlo Conti? Certo, Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere.” Del resto la cantante di Savona sta vivendo un periodo d’oro sia sotto il profilo lavorativo che privato.

La possibilità di essere scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024 per Annalisa al momento è solo puro gossip. Chiacchierando con Radio Subasio, infatti, ha specificato: “Al momento Carlo Conti non mi ha contattata e non mi ha detto nulla. Quindi quelle cose che leggete sono gossip e ci stanno. Anche questi gossip sono una cosa giusta, ma restano dei gossip.” E di recente anche Carlo Conti in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di non aver ancora fatto una scelta sui co-conduttori: “Solo alla fine penserò ai co-conduttori che saranno accanto a me in questa bella avventura”. E dunque tutti i nomi che circolano in questi giorni non hanno alcuna certezza.











