Annalisa, da ‘Sinceramente’ in versione spagnola al duetto con Laura Pausini/ “Per me sarebbe una gioia…”

Annalisa ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan, che di fatto si estende ben oltre il mercato italiano. Già alcune settimane fa aveva deciso di incidere in francese una versione di Sinceramente; circostanza dove però scelse la voce di Olivia Stone. Da alcune ore è invece disponibile la versione in spagnolo del brano sanremese, “Cuando Cuando Cuando”, per la quale ha scelto di cimentarsi in prima persona con l’accento ispanico.

La versione spagnola di Sinceramente – Cuando Cuando Cuando – si appresta dunque a lanciare Annalisa oltre i confini nazionali e dunque alla conquista del mercato spagnolo ma anche del Sud America sulla scia di quanto fatto nel tempo da diversi colleghi, come Tiziano Ferro e Laura Pausini. Non c’è dubbio che anche con questa versione saremo ipnotizzati e costretti a ballare come se fosse un riflesso incondizionato.

Intanto, tra concerti e nuovi progetti, arriva una particolare suggestione che lega il nome di Annalisa a quello di una delle icone più luminose della musica italiana: Laura Pausini. Nali è stata ospite due giorni fa sul palco di Radio Italia Live 2024 a Napoli e, come racconta il sito ufficiale di Radio Italia, nel corso di un’intervista nel backstage si è lasciata andare ad un commento sulla collega che spalanca le porte ad un possibile featuring in futuro. Annalisa è stata incalzata a proposito del simpatico duetto di Laura Pausini con Brenda Lodigiani che continua a suscitare simpatia con la sua personale imitazione di “Annalaisa”. Il siparietto risale alla festa dei 50 anni della Pausini; ebbene, a tal proposito la cantante ha affermato: “Tra l’altro io a quella festa c’ero; mi piacerebbe molto duettare con Laura. Io ovviamente la stimo da una vita e sarebbe per me una gioia”.











