Annalisa e Boomdabash/ Tropicana la nuova hit dell’estate italiana

Torna il gruppo Boomdabash e questa volta lo fa in collaborazione con Annalisa, protagonisti ai Battiti Live 2022, una sinergia nata per lasciare il segno anche in questa estate che si preannuncia bollente nessuno riuscirà a stare fermo, il ritmo reggae che contraddistingue il gruppo arricchito con sonorità elettroniche dance e pop alle quali non sarà possibile resistere. In una delle ultime interviste i Boomdabash si sono dichiarati entusiasti sia del pezzo che della partecipazione artistica con Annalisa lei d’altro canto di è sempre dimostrata entusiasta di sperimentare nuovi ritmi. Una canzone che mette gioia da ritmo stimola alla felicità insomma proprio quello che ci vuole per superare ogni problema e prendere con più leggerezza la vita. Oggi come non mai è quello di cui abbiamo bisogno ed è quello che “Tropicana” vuole trasmettere. Ogni anno si rinnova come un mantra questa l’energia contagiosa la collaborazione funsiona la sinergia si sente ogni volta, Il ritmo non delude mai. Sicuramente non sarà da meno questa nuova “Tropicana”. Quel bel senso di leggerezza che fa muovere testa e gambe e imprime con naturalezza un grande sorriso sul viso che rimane nel tempo come un monito a guardare al momento cercando di aspettare il meglio che la vita ha da offrire.

Marian Richero, fidanzato di Annalisa/ Cinque anni d'amore?

Annalisa, un’artista completa

La stella tra le stelle, Annalisa Scarrone trentasei anni e un po’ dedicati alla sua passione per la musica. Fin da giovanissima Annalisa inizia il suo percorso prendendo lezioni di chitarra classica, poi si appassiona al pianoforte e al flauto traverso, ancora ragazzina continua a specializzarsi prendendo lezioni di canto che associa allo studio tanto da riuscire nel 2009 a conseguire in contemporanea la laurea in fisica a Torino. Decide di puntare il tutto per tutto e nel 2010 prova con successo a partecipare alla trasmissione Amici e quell’anno arriva al secondo, quello è il trampolino di lancio per una carriera in continua evoluzione, il suo percorso artistico in rapida e costante ascesa. Compirà trentasette anni ad agosto e di lei possiamo dire che è un’ artista completa, cantante, presentatrice, autrice e ultimamente si è cimentata anche come attrice, ogni cosa che fa le riesce molto bene. Tanto popolare nell’ambito artistico e musicale tanto riservata nella sua vita privata vive in Liguria e il suo profilo Instagram poche ma significative foto la ritraggono bimba e fanciulla con uno sguardo sognante ma determinato.

Annalisa/ Quel gesto con Achille Lauro che ha commosso tutti

Boomdabash, il reggae nel sangue

Salentini di nascita i Boomdabash fanno esplodere i loro colpi ritmici a suon di reggae. Il gruppo è composto da quattro ragazzi Pugliesi che da vent’anni suonano insieme con meritato successo. Biggie bash e Paya si occupano della parte canora del gruppo, mentre Blazon e Mr. Ketra sono impegnati nel campionamento musicale. Il termine salentino “boom da bash” significa ” esplode il colpo ” e loro come abbiamo detto sono un’esplosione di ritmo e allegria. Il primo riconoscimento i Boomdabash lo hanno avuto nel lontano 2008 con il singolo intitolato “Uno” che li ha fatti apprezzare al pubblico. Sono riusciti a mantenere vivo l’interesse con uscite annuali dei loro lavori, fino ad arrivare alla partecipazione ai festival italiani e europei che li ha resi popolari soprattutto nel panorama della musica reggae. Protagonisti di una tournée negli States, un paio di anni più tardi toccando metropoli come New York Miami e Los Angeles. Nel 2019 approdano al festival di Sanremo con il brano dal titolo ” Per un milione” il singolo ha un notevole successo e l’uscita dell’album conferma che i Boomdabash sono una garanzia il ritmo e la leggerezza sempre positiva e accattivante per questo conquista il quadruplo disco di platino. Moltissime le collaborazioni e ogni volta un esplosione di sonorità: Jake La Furia e Fabri Fibra, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Baby K. Questi eccezionali artisti salentini si confermano da anni come protagonisti delle new hit dell’estate, tutti ricordano il sole estivo la spiaggia e le vacanze passate solo intonando i loro successi: Barracuda, A tre passi da te, Non ti dico no (in collaborazione con Loredana Bertè che nel 2018 ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti) karaoke, Mohicani.

Annalisa/ Chi ha conquistato il cuore della cantautrice ligure?

Il video con il testo di Tropicana di Annalisa e i Boomdabash













© RIPRODUZIONE RISERVATA