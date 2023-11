Annalisa, Gialappa Show imita la presunta rivalità con Elodie/ Il web si scatena, il video è virale!

Annalisa ed Elodie, il video che imita la loro rivalità è virale

Annalisa ed Elodie sono le cantanti italiane del momento, le loro hit sono quelle più ascoltate e amate dal pubblico. Le due ex allieve di Amici stanno vivendo un momento al culmine del successo, per questo i fan hanno creato una sorta di faida tra chi sostiene l’una o l’altra cantante.

A riprendere questo scontro, che non esiste nella realtà, ci ha pensato simpaticamente Brenda Lodigiani. La comica, nella nuova puntata del Gialappa Show, ha imitato nuovamente la Scarrone ma questa volta riproponendo la presunta rivalità tra le due. Il video ironico ha strappato chiaramente più di un sorriso sui social, divenendo virale.

Chi è la regina del pop e del citofono? 👑#GialappaShow pic.twitter.com/A3HYNb1CmR — TV8 (@TV8it) November 13, 2023

Annalisa ed Elodie, nessuna rivalità reale tra le due: le parole dell’artista

Se Brenda Lodigiani ha fatto suo il sentiment del web imitando Annalisa, in una sorta di faida con la cantante Elodie c’è da dire che le due cantanti in realtà hanno un bellissimo rapporto. Entrambe hanno riservato parole di stima l’una verso l’altra. In particolare proprio la Scarrone aveva annunciato una possibile futura collaborazione tra le due.

“Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente. Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare” affermava l’artista.

