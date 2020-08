Annalisa/ “Ma sei incinta?”, la verità il 18 settembre (Battiti Live)

Annalisa è incinta? Ecco l’ultimo dubbio dei fan della cantante, a causa di una frase misteriosa pubblicata su Instagram. L’artista infatti, mostrandosi in intimo, ha scritto un criptico “Tra 1 mese”, segnalando la data del prossimo 18 settembre. Per qualcuno è stato immediato il punto interrogativo: “Aspetti un bimbo?”, le ha chiesto speranzoso un ammiratore. Il dubbio però è stato dissolto all’istante da un altro fan, che con ironia ha dato la dovuta spiegazione: “Sì, è composto da musica e parole. Verrà partorito finalmente il 18 settembre dopo una gestazione di 12 mesi”. La stessa Annalisa ha deciso di intervenire poco dopo con una precisazione: “Diciamo anche 24”. Purtroppo anche questa frase è stata fraintesa da qualcuno, che si è chiesto se il nuovo progetto musicale comprenderà 24 singoli. Clicca qui per guardare la foto di Annalisa e leggere i commenti.

Annalisa, grande curiosità su Pepe

Annalisa ha appena spento 35 candeline: due settimane fa ha festeggiato il suo compleanno e continua a dividersi fra musica e animali. “Ci vuole pepe nella vita”, scrive in uno dei suoi ultimi post, “Pepe è il nome del mio destriero”. A cavallo di Pepe, che accende la curiosità dei fan, la cantante si mostra fiera ed esperta, un talento che ha stupito tutti i fan che la seguono da tempo. Evidente tra l’altro nella breve clip che la vede al trotto del cavallo. Clicca qui per guardare il video di Annalisa. Oggi, lunedì 24 agosto 2020, Battiti Live accoglierà Annalisa sul palco. Non si tratta dell’unico evento dal vivo, visto che l’artista ha partecipato di recente a Radio Italia Live Estate e ha regalato agli ammiratori il primo concerto dopo il lockdown italiano. Intanto su Instagram è possibile vederla in pose seducenti, che evidenziano ancora di più il concetto espresso lo scorso dicembre. In un’intervista a Vanity Fair, l’artista infatti ha rivelato di aver fatto pace con lo specchio e di essere riuscita ad imparare ad amarsi. “Ho cercato le emozioni oneste”, ha detto del suo ultimo album Vento sulla Luna, “quello che ho voluto provare a fare con questo disco è cercare di raccontare senza filtri quello che di solito non si racconta attraverso i social, nelle interviste, nel corso dei promo”.

Video, a cavallo di Pepe

Foto, in attesa del 18 settembre

Visualizza questo post su Instagram Tra 1 mese… ❤️ #18settembre2020 Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 18 Ago 2020 alle ore 12:21 PDT





