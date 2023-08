Annalisa, regina dell’estate 2023/ Batte tutti i tormentoni, con DiscoParadise e Mon amour: la classifica

Amici, Annalisa si aggiudica il titolo di regina dell’estate 2023: i dati del sondaggio sui tormentoni

Annalisa é la regina in musica dell’estate 2023, o almeno questo lo si apprende dai dati analizzati da YouTrend per Trash italiano. Il sondaggio indetto al cospetto dei fruitori di musica, per l’elezione del tormentone dell’estate 2023 in Italia, al quesito pubblico “qual è secondo lei il tormentone estivo dell’estate 2023?”, vede per la maggior parte dei votanti pari al 25% degli elettori, optare per Disco Paradise, uno degli ultimi singoli estivi cantato da Annalisa in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31.

Annalisa ed Elodie nella classifica di Forbes Italia 2023/ Tra le 100 donne di maggior successo

E il titolo di reginetta dell’estate va ad Annalisa, perché, alla #1 nella classifica che si stila in base al sondaggio lei si posiziona oltre che insieme al singolo in collaborazione nel summenzionato trio con Fedez e J-Ax & Company, anche con Mon Amour. Il singolo che lei ha rilasciato quest’estate da solo-artist, che ottiene il 25% delle preferenze espresse alle votazioni. Il secondo podio é occupato invece dalla band ex Amici The Kolors, con il singolo Italodisco, che ottiene il 17% delle preferenze. La terza posizione, invece, é occupata dal duo formato dall’ex X factor Marco Mengoni e l’ex Amici Elodie, con il singolo Pazza musica, che conquista il 13% degli elettori votanti al sondaggio di YouTrend per Trash italiano.

Annalisa/ Nuovo look e successo di Bellissima: "Non mi sarei mai aspettata una cosa..."

Le altre posizioni nella Top 5 dei tormentoni dell’estate 2023

I Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte e Achille Lauro e Rose Villain con Fragole ottengono entrambi il 6% alla quarta posizione e in conclusione la Top 5 della classifica si chiude con Hollywood di Irama e Rkomi, che con il 3 per cento é quarto classificato, e Parafulmini di Ernia, Bresh e Fabri Fibra, che con il 2%, occupano la quinta posizione con altri tormentoni estivi.

Intanto, per la quota ex Amici Alessio Cavaliere é al centro dell’attenzione social con la svolta al suo look, il cui video postato via TikTok fa ora il giro del web…

Annalisa e la rivelazione sull'amore dopo il matrimonio con Francesco Muglia/ "Ho baciato una donna..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA