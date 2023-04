Amici 22: Samuele Segreto in lacrime dopo la “prima” del suo film/ “Sono fiero!”

Samuele Segreto, dallo straordinario percorso ad Amici 22 al successo al cinema con Giuseppe Fiorello

La scorsa puntata del Serale di Amici 22 ha decretato l’eliminazione dalla gara di Samuele Segreto; ballerino che fin dal suo ingresso ha messo in evidenza un talento puro e cristallino. L’esito a suo sfavore è stato accolto con delusione e tristezza dei fan, convinti di quanto il giovane danzatore avesse tutte le carte in regola per un posto in finale. In ogni caso, per Samuele Segreto non sarà stato difficile sopperire alla delusione; una volta uscito, il ballerino ha potuto assaporare la gioia e l’orgoglio di un progetto professionale parallelo a quello della danza.

Samuele Segreto, prima di entrare nella scuola di Amici 22, aveva infatti preso parte – nel ruolo di protagonista – ad un film di Giuseppe Fiorello intitolato Stranizza d’amuri. Diverse clip della pellicola prossima all’uscita erano già circolate sui social durante la permanenza del giovane nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una volta terminata l’esperienza, Samuele Segreto si è “consolato” assistendo proprio alla prima proiezione della pellicola che lo vede protagonista, condivisa con il pubblico.

Samuele Segreto, gratitudine e commozione dopo Stranizza d’amuri: “Tutto questo affetto…”

Le impressioni e sensazioni di Samuele Segreto dopo la “prima” di Stranizza d’amuri – film di Giuseppe Fiorello – sono state raccontate da un video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Novella 2000. Il giovane, una volta uscito dalla sala, era visibilmente commosso; un pianto condito da un sorriso eloquente, chiari segni di una felicità mista ad orgoglio per il traguardo raggiunto: “E’ la prima volta che vedo il film con la gente, cosa è successo? Sono fiero, tutto questo affetto mi emoziona“.

Dall’altro lato della telecamera c’era proprio Giuseppe Fiorello che ha voluto immortalare la toccante commozione di Samuele Segreto dopo aver assistito per la prima volta al film che lo vede spiccare come protagonista, Stranizza d’amuri. Il regista si è lasciato andare ad una sincera dichiarazione di affetto: “Vi voglio davvero troppo bene!“, prontamente ricambiata dal ballerino che sopraffatto dalla commozione non ha avuto che parole di ringraziamento sia per Giuseppe Fiorello sia per tutte le persone che hanno apprezzato il suo percorso.











