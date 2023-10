Annalisa viene elogiata da Maria De Filippi/ “Sei sempre stata bravissima, ma la gente se ne accorge tardi”

Annalisa riceve i complimenti di Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Annalisa, questa sera, si esibirà ad Amici 23 con la sua Ragazza sola brano che sta già schizzando in vetta alle classifiche. Un successo dopo l’altro per l’ex allieva della scuola più ambita d’Italia, che sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro. A complimentarsi con lei anche Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, dopo l’esibizione dell’artista ha riservato parole di stima e affetto nei suoi confronti: “Come non lo sai? Sei sempre stata bravissima, poi a volte la gente se ne accorge tardi, ma l’importante è che se ne accorga” afferma De Filippi. La regina di Mediaset ha poi aggiunto fiera: “Mamma mia che voce che hai”.

Annalisa: “Oggi ho una consapevolezza in più”

Annalisa, intervistata a Repubblica, ha parlato dell’enorme successo derivante dai brani Bellissima e Mon Amour: “Se immaginavo che ‘Bellissima’ sarebbe diventata una specie di inno? Ho letto tantissimi commenti che mi hanno emozionata; è uscita un anno fa e mi sono resa conto che è diventata di tante persone“.

E ancora: “Come vivo l’anno straordinario? Facevo più fatica, perché sono stata educata al rispetto degli altri e quel tipo di atteggiamento mi frenava un po’… Oggi ho un po’ di consapevolezza in più, sicuramente. Non del fatto che mi senta bella, ma è la presa di coscienza dell’imperfezione che ti fa mettere il cuore in pace. Conosci la versione migliore di te, sai che non sei perfetta ma che puoi fare il tuo”. L’artista ha poi citato il suo percorso di formazione: “Cantautrice e laureata in Fisica? Nella vita devi avere un obiettivo, io ne avevo due: la musica e l’università. Mi sono sempre chiesta il perchè di tutto… Indago anche le ragioni per cui scrivo canzoni, indago me stessa chiedendo il perchè di quello che provo. Mi guida la curiosità e la scienza mi dà la chiave per rispondere ai miei interrogativi”.

