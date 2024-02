Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez commenta la crisi con Chiara Ferragni/ “Speriamo vada tutto bene”

Annamaria Berrinzaghi rompe il silenzio su Fedez e Chiara Ferragni

Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, rompe il silenzio sulla presunta crisi matrimoniale tra il figlio e Chiara Ferragni rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni dell’AdnKronos. Nel giorno in cui è stata diffusa la notizia dell’addio alla casa coniugale di Fedez, la mamma del rapper ha commentato il tutto con poche parole augurandosi un finale positivo per la famiglia. “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. Così Annamaria Berrinzaghi, da tutti conosciuta come Tatiana, commenta ai microfoni dell’AdnKronos, i rumors sulla presunta crisi matrimoniale dei Ferragnez.

Sono tante le indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato alla crisi della coppia più social e seguita in Italia, ma la mamma del rapper si limita a commentare non entrando nel dettaglio.

La mamma di Fedez sulla crisi matrimoniale dei Ferragnez

“In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla”, le dichiarazioni all’AdnKronos della mamma di Fedez nonchè sua manager.

Annamaria Berrinzaghi, infine, conclude il suo intervento con un auspicio per la famigliua: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. Nessuna dichiarazione, invece, da parte di Fedez e Chiara Ferragni di fronte ai rumors che vorrebbero lui lontano da quella che è la casa di famiglia.











