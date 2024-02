Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Scoop sulla coppia: il rapper è andato via di casa/ Indizi rottura

Fedez e Chiara Ferragni: matrimonio finito? Bomba di Dagospia, lui è andato via di casa

Dopo le voci incessanti dei giorni scorsi adesso sembra esserci la conferma: Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? A lanciare lo scoop è il sempre attento sito di Dagospia che ha fornito prove e indizi sulla fine del matrimonio dei Ferragnez. Una crisi iniziata l’anno scorso quando Chiara Ferragni è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 e proseguita con i guai giudiziari dell’imprenditrice digitale e conclusasi con Fedez che se n’è andato via di casa domenica scorsa e, pare, non abbia nessuna intenzione di tornare.

L’amore e il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez si è incrinato subito dopo il Festival di Sanremo 2023. Stando a quanto riporta Dagospia ma anche altri siti e giornali, l’imprenditrice digitale non ha per nulla apprezzato il comportamento del marito che le ha rubato la scena prima intonando dei versi contro alcuni partiti politici (contro Salvini e Meloni) e poi finendo nella bufera per un bacio ed altri gesti volgari sempre dal palco dell’Ariston con Rosa Chemical. In quell’occasione i bene informati sostengono che la Ferragni sia stata vicina al marito solo perché nel frattempo lui aveva avuto un riacutizzarsi della sua malattia.

È finita tra Chiara Ferragni e Fedez? Semprerebbe proprio di si. A lanciare la notizia bomba è Dagospia che spiega anche come la crisi tra i Ferragnez va avanti da molti mesi. A dare lo scossone definitivo per la rottura, però, è stato lo scandalo giudiziario e mediatico che ha investito Chiara Ferragni con la presunta finta beneficenza dei Pandoro Balocco. Dallo scorso dicembre lei si trova in un vortice mediatico a causa della multa milionaria comminata dall’Antitrust per il caso Balocco e la Procura di Milano l’ha iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata. Dagospia sottolinea come mentre la Ferragni è stata molto vicino al marito durante la sua malattia, quest’ultimo nel momento di maggiore difficoltà della moglie non ha avuto le stesse accortezze. Addirittura ha fatto una stories su Instagram in cui prendeva le distanze, rivelando che sono due entità distinte e separate che ragionano con la propria testa.

Si arriva così a queste settimane in cui le voci della separazione definitiva tra Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più insistenti. Le foto di coppie sui rispettivi profili social sono sempre meno, l’imprenditrice di recente ha postato una foto in compagnia solo dei suoi bambini Leone e Vittoria ed in una storia Instagram in particolare ha mostrato in primo piano la mano senza la fede. Ed infine qualche giorno fa Fedez, insieme alla sua manager, è partito per Miami per presunti motivi di lavoro ma Dagospia che se ne sia andato via da casa senza nessuna intenzione di ritornare. Dunque che Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati sembra una certezza.











