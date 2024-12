Annamaria Mihalache, la 11enne di Vetralla, è tra i concorrenti finalisti di The Voice Kids 2024, il talent show musicale di successo presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Tutto pronto per la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Tra i papabili c’è anche la giovanissima Annamaria Mihalache che partecipando a The Voice Kids ha realizzato il suo sogno! Il talent show musicale che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni ha visto tra i concorrenti anche Annamaria entrata nella squadra di Arisa.

Fanny Cadeo, chi è mamma di Carol Cadeo The Voice Kids 2024/ Da Striscia la notizia a radio: "Single da anni"

Una voce potente quella di Annamaria che è stata descritta dalla padrona di casa Antonella Clerici come “una bambina sempre sorridente, molto dolce e che arriva dritta al cuore”. Sul palco di The Voice, Annamaria non si è risparmiata confrontandosi con un brano difficilissimo come “Beautiful” di Christina Aguilera.

Finalisti The Voice Kids 2024: chi sono i 12 bambini in gara/ Da Annamaria Mihalache al rapper Riccardo

Annamaria Mihalache del Team Arisa sarà la vincitrice di The Voice Kids 2024?

Una prova canora non semplice per Annamaria Mihalache a The Voice Kids 2024, visto che “Beautiful” di Christina Aguilera è tra le canzoni più complicate da cantare live. Lo stesso giudice Clementino ha sottolineato: “è una canzone difficilissima”, ma Annamaria con la sua voce è riuscita a stupire tutti compresa Loredana Bertè che ha commentato “Mamma mia cosa è questa ragazzina”. Anche Antonella Clerici non è riuscita a trattenersi rivelando “Ci hai fatto venire la pelle d’oca”. Non è una sorpresa, visto che durante le Blind Auditions la vetrallesse di 11 anni aveva scelto il brano “Esseri umani” di Marco Mengoni mostrando la sua grande sensibilità.

Maria Sofia Corona, chi è la finalista The voice kids 2024/ Sarà lei la vincitrice di questa edizione?

Anche in quell’occasione a voltarsi sono stati tutti e quattro i giudici di The Voice Kids 2024 Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè con la giovane Annamaria che ha scelto di entrare nel team di Arisa con cui ha duettato sulle note di “Amor mio”. Proprio Arisa era rimasta piacevolmente colpita dalla giovane: “mi ha molto emozionato per la convinzione con cui pronuncia “credo negli esseri umani”. Vedo in lei un’artista interessante e dotata di grande sensibilità. È una bambina gradevole e dolce”. Sarà Annamaria la vincitrice di The Voice Kids 2024?