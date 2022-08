Anne Heche, come è morta?/ Svelate le cause del decesso: “Gravi danni per inalazioni e ustioni”

Anne Heche, svelate le cause del decesso dopo l’autopsia

Lo scorso 12 agosto l’attrice Anne Heche è morta. La famiglia ha staccato i macchinari che la tenevano in vita quando i medici che l’avevano sotto osservazione l’hanno dichiarata cerebralmente morta. Trascorse alcuni giorni dal decesso sono stati resi noti i dettagli sulle cause che hanno irrimediabilmente portato la star hollywoodiana alla morte in seguito al terribile incidente stradale che l’ha vista protagonista nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles, lo scorso 6 agosto.

Secondo quanto riportato da Usa Today, che ha a sua volta citato il rapporto del medico legale effettuato nella contea di Los Angeles, Anne Heche sarebbe morta per gravi danni dovuti a “inalazioni e ustioni”. Ricordiamo che l’auto della Heche si è andata a schiantare contro una casa, innescando un incendio che l’ha colpita senza darle scampo.

Anne Heche dopo l’incidente: dai gravi danni al coma fino alla morte

Anne Heche è stata poi estratta dall’auto e le sue condizioni sono risultate gravissime sin dai primi soccorsi. L’incendio ha causato la parte maggiore dei danni: le ustioni riportate hanno reso drammatica la situazione dell’attrice già vittima di una “grave lesione cerebrale anossica” e di una “frattura dello sterno dovuta a un trauma contusivo da impatto”, stando a quanto si evince dall’autopsia.

Dopo qualche giorno dalla permanenza in ospedale, la mancanza di ossigeno al cervello ha causato nell’attrice un coma naturale. Lo scorso 11 agosto è stata infine dichiarata “cerebralmente morta”. La famiglia ha infine deciso di staccare la spina il giorno dopo, decretando la sua morte.

