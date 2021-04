Annibale Astio “Annibaluzzo”/ Incidente durante il viaggio nel tempo a Ciao Darwin

Annibaluzzo, al secolo Annibale Astio, è il protagonista del viaggio nel tempo nella puntata di “Ciao Darwin”, in replica questa sera su Canale 5, per la squadra del web. Il giovane calabrese si è presentato come un comico e YouTuber, lanciando uno dei suoi tormentoni: “Insistisco”. Su YouTube, infatti, Annibaluzzo è diventato famoso grazie a una serie di sketch sugli stereotipi tipici dei dialetti meridionali. In tv si è presentato con una delle sue magliette tormentoni e cioè “Abbiamo arrivato”. Prima della trasmissione il comico calabrese aveva poco meno di quattromila iscritti su YouTube e trentaduemila follower su Instagram: oggi conta 22.700 iscritti e 96,9mila follower. La sfida “A Spasso nel Tempo” per Annibaluzzo è inizia con una figuraccia: lo YouTuber era convinto di trovarsi a Troia invece che nell’antica Roma e ha scambiato Nerone con un venditore ambulante sulla spiaggia.

Annibaluzzo a Ciao Darwin: incidente durante il viaggio nel tempo

Durante la prova “A Spasso nel Tempo” a Ciao Darwin il rappresentante del web Annibaluzzo ha fatto una rovinosa caduto contro un muro della sceneggiatura: “Il nostro concorrente a un certo punto, durante la macchina del tempo, ha corso per una sfida: doveva andare contro una porta, ma si è ‘spaccato’ la testa”, ha raccontato lo YouTuber Gianmarco Zagato, come riporta Il Fatto Quotidiano. “È andato così forte che è andato contro il muro che c’era dietro. Ci siamo preoccupati tutti quanti, è arrivata la produzione… avevamo tutti paura che si fosse fatto male. Anche perché dopo la tizia che si era spaccata la caviglia, dopo quello che è rimasto paraplegico, adesso questo si spacca la testa!”. La scena della caduta di Annibaluzzo è stata mandata in onda ed è diventata anche una gif che è velocemente circolata sul web. Secondo Zagato, la scena dell’incidente è stata tagliata, mentre Annibaluzzo sui social non ha lamentato nessun malumore o dolore per quanto accaduto.

