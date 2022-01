Annibale Giannarelli, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Con L’Immensità ha conquistato i social

Annibale Giannarelli ha conquistato i social con la splendida interpretazione de “L’immensità” di Don Backy nella scorsa puntata di The Voice Senior 2022. Arriva quindi all’appuntamento finale di questa sera, venerdì 21 gennaio, con il morale ed un’autostima alle stelle. Sarà lui a vincere questa nuova edizione del talent condotto da Antonella Clerici? Lo scopriremo alla fine della puntata. Intanto andiamo a scoprire qualcosa più sul conto del cantante italiano, molto conosciuto anche a livello internazionale.

Nel corso della sua esperienza a The Voice Senior 2022, Annibale Giannarelli ha raccontato di aver lavorato a lungo in Australia, dove ha vissuto per diverso tempo prima di tornare nella sua amata Toscana. A prescindere dall’epilogo della finale del talento, Annibale è stato senza alcun dubbio tra i protagonisti assoluti di questa edizione, conquistando anche i social. “Musicista completo. Suona benissimo e canta con una potenza vocale straordinaria”, commentano i fan di YouTube dopo averlo visto all’opera. E ancora: “Facciamo il tifo per te”, “Voce straordinaria”, “Sei il più completo”.

Annibale Giannarelli ha scelto fin dal primo momento di entrare a far parte del team D’Alessio. Con il cantante partenopeo è scattato subito un feeling speciale e quest’ultimo gli è stato molto vicino nel corso di queste settimane a The Voice Senior 2022. Nel lunghissimo percorso che ha portato il concorrente toscano ad esibirsi su Raidue, c’è uno splendido disco d’oro ottenuto all’età di quindici anni quando fece da spalla ai concerti di Peppino di Capri e di Mina nella città di Sydney. Annibale Giannarelli si è inoltre esibito in diverse locali australiani e italiani, senza disdegnare le apparizioni in tv.

Accompagnandosi alla tastiera e alla fisarmonica, con un talento vocale notevole, che gli permette di spaziare con grande classe e disinvoltura in generi sempre diversi. Insieme ad Alessandro Alessandroni ha dato vita al gruppo vocale Annibale E I Cantori Moderni, raggiungendo però la vera notorietà da solista col successo internazionale ottenuto grazie all’interpretazione del brano Trinity del film Lo chiamavano Trinità di Franco Micalizzi, canzone utilizzata in seguito pure nella colonna sonora del film Django Unchained.



