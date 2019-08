ANSU FATI/ Barcellona, chi è l’attaccante che ha esordito a 16 anni: meglio di Messi!

Segnatevi questo nome, Ansu Fati, perché la sensazione è che di lui sentiremo parlare anche negli anni a venire. Originario della Guinea-Bissau, ma spagnolo d’adozione, Fati ha fatto il suo debutto nella Liga con la maglia del Barcellona nella gara vinta dai blaugrana contro il Real Betis con il risultato di 5 a 2. La notizia sta nell’età di Ansumane (questo il suo vero nome): 16 anni, 10 mesi e 1 giorno. Nella storia del Barca solo uno ha fatto meglio di lui, e non è Leo Messi, che ha esordito in prima squadra a 17 anni e 114 giorni. Si tratta del leggendario Vicente Martínez Alama che nel 1941 debuttò a 16 anni e 278 giorni, solo una ventina in meno del nuovo baby-prodigio. Il suo ingresso in campo al posto di Carlos Pérez è stato condito da accelerazioni, dribbling, assist e un gol sfiorato. Non mancherà occasione…

ANSU FATI, ESORDIO A 16 ANNI COL BARCELLONA

Nonostante i suoi 16 anni Ansu Fati ha già dimostrato di avere grande carattere: la sua carriera, infatti, ha rischiato di interrompersi prima di iniziare a causa di un grave infortunio, la frattura di tibia e perone, che nel 2015 lo tenne un anno ai box. Fati però non si è arreso, e nella gara di ieri ha dimostrato che l’allenatore del Barcellona, Valverde, non si è sbagliato sul suo conto quando ha deciso di puntare su di lui per rimpiazzare i tanti acciaccati nel reparto offensivo. Fati intanto, come riportato da Sky Sport, a fine partita non ha nascosto la sua soddisfazione:”Ero molto nervoso, ma devo ringraziare tutti: il club, il mister e i tifosi che mi hanno ricevuto molto bene. Devo sfruttare il momento e insistere per continuare a giocare”. Un po’ come dire: questo è solo l’inizio…

