Anthony Alt, fratello morto Carol Alt/ Infarto a 50 anni: oggi la sua fondazione è…

ANTHONY ALT, CHI ERA IL FRATELLO DI CAROL?

Chi è stato Anthony Alt, il fratello di Carol Alt che la super modella ha perso tanto tempo fa e di cui non parla spesso? Questo pomeriggio la 62enne attrice ed ex top model statunitense, oggi diventata un’apprezzata scrittrice e star dei social network, sarà ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per raccontarsi a cuore aperto e parlare anche del suo rapporto speciale con l’Italia, Paese che l’aveva adottata di fatto negli Anni Ottanta quando era una delle icone di stile e bellezza che segnarono un’epoca. E chissà che nella lunga chiacchierata che la Alt avrà con la padrona di casa non ci sia spazio anche per la vita privata, tra gioie e alcuni dolori.

Cambio ora legale 2023, in vigore da oggi/ Perché non si adotta tutto l'anno

Uno di questi dolori, accanto alla tragica scomparsa di Ayrton Senna all’età di soli 34 anni e quando era suo partner segreto, è stata anche la prematura morte dell’amato fratello Tony. Ma cosa sappiamo di Anthony ‘Tony’ Alt e della famiglia di Carol? Nata in quel del quartiere Queens di New York, la futura modella di origini tedesche e irlandesi, figlia di Muriel ed Anthony (rispettivamente una fotomodella anche lei e un comandante dei vigili del fuoco) era la secondogenita di casa: infatti prima di lei era nato il fratello Anthony Ted Jr., questo il suo nome completo, che come sopra accennato verrà a mancare relativamente giovane.

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: "Non credo al suicidio"/ "Mi sono chiesto…"

TONY ALT, STRONCATO DA UN INFARTO A 50 ANNI: OGGI PER RICORDARLO…

Dopo il lutto della perdita di Senna, nel 1994, infatti la Alt ha dovuto dire addio al fratello maggiore Anthony, morto prematuramente nel lontano 2005 a causa di un infarto e a soli 50 anni. Della vita privata dell’uomo non sappiamo molto ma da alcune interviste concesse dalla sorella negli ultimi anni nonché varie iniziative possiamo scoprire qualcosa di più. Infatti, a qualche tempo di distanza dalla improvvisa morte di Anthony Ted Jr., ma da tutti conosciuto semplicemente come Tony, la famiglia aveva deciso di dare vita qualche mese dopo, nel 2006, ad alcune lodevoli iniziative per onorarne la memoria.

Ue annuncia accordo sugli e-fuel/ Timmermans: “Trovata intesa con la Germania”

Tra queste iniziative va ricordata una di cui Carol Alt va molto fiera ovvero la nascita della “Tony Alt’s Memorial Foundation”, creata dalla 62enne attrice statunitense e da tutti coloro che hanno voluto bene a suo fratello soprattutto con lo scopo di aiutare tutti quei bambini che si trovano in situazioni economiche e familiari difficili mediante anche delle raccolte di fondi che vengono devolute interamente a questa causa. Ad ogni modo, Carol Alt non ha parlato sovente del fratello e delle cause della sua morte negli ultimi anni anche se sappiamo si è trattato di un infarto, che la sua scomparsa è arrivata all’improvviso ed è stata sicuramente un fulmine a ciel sereno per la modella e la sua famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA