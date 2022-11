Anthony Delon: “Sono un solitario”/ “Essere figlio di un vip è difficile, ma…”

Anthony Delon è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio del 13 novembre 2022. L’uomo ha rivelato: “È difficile in tutte le famiglie trovare il proprio posto. Perché, affinché un bambino cresca bene, deve esserci un ambiente che glielo consenta. A tal proposito, ritengo che serva dargli molto amore e molta fiducia. La solitudine del bambino è la stessa di tutti noi, poi quando si è figli di un vip, di una persona nota, è più difficile: ci sono tante aspettative, che rappresentano un ostacolo supplementare”.

Sveva Alviti, compagna Anthony Delon/ "Grande amore. Nozze? Solo rinviate, perché..."

Anthony Delon ha aggiunto che ritiene personalmente che il modo in cui si affronta questo ostacolo “dipenda anche dalla natura delle persone. Io sono un solitario, ma c’è anche il vuoto, la mancanza: aspetti che si possono colmare giungendo alla resilienza e cicatrizzando le ferite che ci impediscono di essere noi stessi. Non tutte le mie ferite si sono cicatrizzate, ma le più importanti sì”.

Anthony Delon e il difficile rapporto con il padre Alain Delon/ "L'ho perdonato ma..."

ANTHONY DELON A “DOMENICA IN”: “LA MIA TATA LULÙ AVEVA VALORI DI UN’ALTRA EPOCA”

A “Domenica In”, Anthony Delon ha sottolineato anche il ruolo delicato che rivestono i genitori: “Noi con i figli cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. A volte sbagliamo, ma facciamo sempre del nostro meglio. Chi ho amato tanto è stata la mia tata Lulù: era una persona di un’altra epoca, che mi ha dato valori di un’altra epoca. C’è un qualcosa che la caratterizzava: lei aveva il buon senso, che oggi viene messo un po’ da parte, quando invece è una prova di grande intelligenza, che consente di fare la sintesi delle cose”.

Infine, un ricordo commosso della sua mamma, Nathalie, con cui ha realizzato un documentario nei suoi ultimi 37 giorni di vita (è morta nel 2021, ndr): “Volevo dimostrare l’importanza della famiglia, di avere le persone che ami attorno a te quando è il momento di andartene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA