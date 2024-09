911, ecco le anticipazioni del 15 settembre: al via la sesta stagione, cosa succede nella prima puntata

Ci siamo! Ricominciano gli appuntamenti tanto attesi di 911. Su Rai 2, dalle ore 21.00 di domenica 15 settembre, torna finalmente in onda questa serie televisiva tanto attesa. Questa serie statunitense, che ha avuto grandissimo successo all’interno del genere action-drama, è ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. La serie è ambientata a Los Angeles e segue da vicino le vicissitudini della polizia, dei paramedici e dei vigili del fuoco della città. Tra scene di azione, momenti drammatici e pieni di tensione, sarà compito dei poliziotti, medici e vigili navigare attraverso le proprie giornate, affrontando i compiti assegnatigli, tra emergenze e salvataggi, senza tralasciare la loro vita privata.

I nomi degli attori non sono sicuramente nuovi per gli appassionati del genere: abbiamo Angela Bassett (nei panni di Athena Grant-Nash, agente LAPD), Peter Krause (come Bobby Nash, capitano della stazione 118), Oliver Starl (nelle vesti di Evan Buckley, vigile del fuoco il cui personaggio, all’interno della serie, affronta il tema chiave della salute mentale), Aisha Hinds (Hen Wilson), Connie Britton, che, dopo anni di partecipazione a questa serie, riescono a teletrasportare lo spettatore nel mondo adrenalinico dei soccorritori di Los Angeles, complice anche il fatto di essere ben conosciuti. Insomma, una serie che riesce a coniugare perfettamente momenti adrenalinici con momenti maggiormente introspettivi, dedicati a tematiche quali la famiglia e la salute mentale. I dati parlano chiaro: si tratta di una serie che ha raggiunto livelli di attenzione da parte della critica e del pubblico notevoli, classificandosi come una delle più seguite sul panorama televisivo americano e italiano. Un chiaro invito a non perdere la messa in onda prevista per domenica.

911, anticipazioni del 15 settembre: situazione complicata per i nostri protagonisti

Questo fine settimana tocca, finalmente, alla sesta stagione della serie tv. Siamo al primo episodio, intitolato Che i giochi abbiano inizio (titolo originale: Let the Games Begin). Diretto da Jann Turner, la parola chiave dell’episodio è una: ansia. Fin dai primi istanti, la situazione è complicata: a seguito di alcuni malfunzionamenti tecnici, un dirigibile precipita in uno stadio. Questo evento, a dir poco catastrofico, genera tra i presenti panico, fughe e feriti. Sarà compito dei soccorritori mantenere la calma e procedere all’evacuazione dello stadio. Athena, sergente della LAPD, è sul posto, in prima linea a cercare di ristabilire l’ordine e salvare una vita.

Ma questo episodio iniziale, non si limita a seguire le situazioni di emergenza: infatti, seguendo l’episodio Ricominciare da capo della quinta stagione, ricapitola alcune questioni lasciate in sospeso, mettendo al centro narrativo proprio gli intrecci personali dei protagonisti. Viene approfondita la relazione tra Bobby e Athena, tra luna di miele in programma, figlia che inizia il college e Harry che decide di restare a Miami, mentre quella tra Chimney e Maddie prende una piega, forse, inaspettata. Insomma, una convincente introduzione alla sesta stagione, che ripercorre le vite dei protagonisti da dove erano state interrotte nella stagione precedente.