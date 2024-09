Tra un ospite e l’altro, da La Volta Buona arrivano interessanti anticipazioni di Ballando con le stelle 2024; non solo in vista del primo appuntamento di sabato – 28 settembre – ma soprattutto per uno ‘scoop’ clamoroso emerso questa mattina a proposito della partecipazione di Barbara D’Urso come ballerina per una notte in vista della seconda puntata prevista per la prossima settimana. A parlare è la padrona di casa, Milly Carlucci, reduce dalla conferenza stampa di questa mattina presso l’Auditorium Rai presso il Foro Italico di Roma.

“La prima puntata insieme alle pallavoliste come ballerine per una notte ci sarà anche Giuliana Filippi del gruppo paralimpico che racconterà come siamo un programma dove tutti ballano, campioni e non campioni, qui si balla! Sarà l’inizio della nostra trasmissione”. Queste le parole di Milly Carlucci, in collegamento con Caterina Balivo per regalare al pubblico delle attese anticipazioni su Ballando con le stelle 2024 in vista della prima puntata di sabato 28 settembre. La conduttrice ha poi aggiunto: “Le pallavoliste ci hanno messo in crisi perchè essendo alte ci hanno messo in difficoltà con i ballerini…”.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci conferma il ‘colpaccio’ Barbara D’Urso: “L’incontro c’è stato…”

Non poteva mancare ovviamente la domanda che tutti attendevano: Milly Carlucci è stata incalzata in collegamento con La Volta Buona a proposito del ‘colpaccio’ di Barbara D’Urso come ballerina per una notte alla seconda puntata di Ballando con le stelle 2024. “Anticipazioni sulla seconda puntata? Sì, la ballerina per una notte sarà Barbara D’Urso! L’incontro c’è stato tempo fa, un caffè molto lungo… Alla fine ce l’abbiamo fatta!”. Nel mezzo delle anticipazioni Ballando con le stelle 2024 è intervenuto anche Francesco Paolantoni, nel cast di questa edizione, per un simpatico siparietto. “Voglio arrivare fino alla fine per piazzarmi quinto, sono d’accordo con la mia maestra Anastasia. Siamo decisi con questo obiettivo!”.