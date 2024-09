Il primo appuntamento è fissato al prossimo 28 settembre, ma un antipasto di quella che sarà la nuova stagione sarà offerto agli appassionati con la diretta della conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024; l’appuntamento in streaming è previsto per questa mattina alle ore 12.00 – 26 settembre – alla presenza ovviamente di Milly Carlucci – presso l’Auditorium Rai del Foro Italico – pronta a rivelare tutte le novità sul cast, della giuria e su quelle che saranno le dinamiche della gara.

La diretta conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024 sarà chiaramente incentrata sulla composizione del cast e di conseguenza sulle coppie in gara per la stagione prossima a fare il suo esordio il 28 settembre. Non mancheranno le domande a proposito di ciò che avrebbe spinto Milly Carlucci a scegliere i diversi volti noti che animeranno la nuova edizione del talent, così come eventuali modifiche al regolamento che in questi anni è sempre stato puntellato per rendere sempre più accattivante la sfida.

Diretta conferenza stampa Ballando con le stelle 2024 e streaming: dove e quando seguire l’evento

Le coppie in gara saranno in totale 13, pronte ad affrontarsi ogni sabato a colpi di balli caraibici, latini-americani e altri generi affini. Chiaramente, dalla diretta streaming della conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024 – oggi, 26 settembre 2024 – è lecito aspettarsi novità in riferimento a quella che sarà la struttura della gara rispetto alle passate edizioni. Non dovrebbero mancare le sfide extra, ovvero prove a sorpresa da sottoporre al cast di concorrenti di questa edizione.

Per chi non volesse perdersi nessuna delle anticipazioni di Milly Carlucci sulla nuova edizione del talent, l’appuntamento con la diretta della conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024 è oggi – 26 settembre – alle ore 12.00. Il colloquio tra addetti ai lavori e giornalisti sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale RaiNews.it; inoltre, nei vari tg della Rai saranno offerte al pubblico diverse interviste e momenti dietro le quinte per iniziare a far conoscere tutti i concorrenti nel cast di Ballando con le stelle 2024.