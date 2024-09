Ballando con le stelle 2024, Barbara D’Urso sarà ballerina per una notte: ecco quando

Dopo il burrascoso addio a Mediaset e l’assenza nei palinsesti televisivi in questa stagione che è appena iniziata, Barbara D’Urso sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2024 Ad annunciarlo è il sempre attento Giuseppe Candela con un post su X. Milly Carlucci alla fine ce l’ha fatto dopo anni di corteggiamento è riuscita a portare uno dei volti simbolo di Mediaset per eccellenza fino a due anni fa nello suo show. Il vero colpaccio sarebbe stato averla tra i concorrenti e invece sarà l’ospite speciale di una puntata.

Le indiscrezioni delle scorse settimane hanno trovato conferma, Candela nel suo post ha annunciato anche quando sarà ospite a Ballando con le stelle la D’Urso: “ESCLUSIVA Barbara ballerina per una notte a #Ballandoconlestelle. Molto probabilmente della seconda puntata.” Lo show di Milly Carlucci del sabato sera di Rai1 prenderà il via questo sabato 28 settembre 2024 e l’ex conduttrice di Mediaset dovrebbe essere ospite nella puntata di sabato 5 ottobre 2024. Se si esclude l’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, Barbara manca dalla tv da mesi e dunque partecipare a Ballando, anche solo per una puntata, potrebbe essere un bel modo per ripresentarsi al pubblico.

Barbara D’Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle vuol dire che ci sarà l’atteso incontro con la ‘rivale’ Selvaggia Lucarelli, presente anche quest’anno in giuria che come sempre sarà composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. In passato la giurata sull’opportunità della presenza della conduttrice nel cast si era detta favorevole: “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche”. In questi minuti, invece, ha lanciato una provocazione con un IS: “Proprio il giorno in cui ho pilates!”

