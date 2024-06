Anticipazioni Bardot, 2a puntata del 24 giugno 2024/ Brigitte in trappola tra successi e crisi sentimentali

Bardot, anticipazioni 2a puntata del 24 giugno 2024: Brigitte e il caro prezzo del successo

Dopo i primi due episodio, lunedì 24 giugno 2024 andrà in onda la 2a puntata di Bardot, fiction trasmessa da Canale5 incentrata sulla vita di Brigitte Bardot, la grande BB soprattutto nell’arco temporale che va dai suoi esordi alla sua consacrazione. Dalle anticipazioni sulla 2a puntata di Bardot (l’attrice che le dà il volto è Julia De Nunez) si scopre la trama degli altri due episodi. Il primo episodio si intitola La Madrague. Brigitte è sul set e le riprese continuano. Agenti, produttori tutto l’entourage è in festa per i suoi successi Brigitte manipola i giornalisti con fascino e abilità, ma la notorietà è sempre più invasiva.

Tuttavia la popolarità è anche utile e Brigitte la sfrutta per riportare a Parigi Jean-Louis Trintignant, di stanza in Germania, per terminare il servizio militare lontano dall’Algeria. L’amore tra i due, però, vacilla quando il cantante Gilbert Bécaud chiama l’attrice. Quest’ultima resta incantata e tra le due star scocca la scintilla. Jean-Louis si sente tradito e mortificato, lascia Brigitte Bardot nonostante le sue suppliche e i suoi giuramenti di lealtà. Poi cade in una trappola che non avrebbe mai immaginato: una relazione con un uomo sposato molto famoso.

Bardot, trama seconda puntata: Brigitte spaventata dalla idea di avere una famiglia

Dalle anticipazioni sulla 2a puntata di Bardot si scopre anche la trama del secondo episodio dal titolo La Farfalla. Al funerale del suo amato nonno, il dolore di Brigitte è immenso. La famiglia e le persone care lo circondano. Per fortuna l’attrice ha modo di distrarsi perché iniziano le riprese di “Babette va in guerra”, una commedia con Jacques Charrier. Ed il giovane attore immediatamente si innamora follemente di lei. I due bruciano le tappe lui è focoso, sicuro di sé e presenta subito Brigitte ai suoi genitori come la donna della sua vita, pronta ad essere la madre dei suoi figli dimenticandosi e accantonando il cinema. L’ingenuità del figlio preoccupa la coppia Charrier.

Da parte sua, però, Brigitte Bardot non ha voglia di mettere su famiglia e l’idea di un figlio la terrorizza. La notizia della sua gravidanza è per lei un cataclisma non sa che fare e teme che questo possa avere gravi ripercussioni sulla carriera. A questo punto chiama l’amico di lunga data Vadim per chiedergli aiuto. Prima del loro matrimonio, lui le aveva tenuto la mano nella cucina di un “creatore di angeli”…L’appuntamento con la seconda puntata di Bardot è per lunedì 24 giugno 2024 sempre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa.











