Julia de Nunez: chi è l’attrice che interpreta Brigitte in Bardot/ Esordiente e identica alla star francese

Julia de Nunez: chi è l’attrice che interpreta Brigitte in Bardot

Julia de Nunez è la giovane attrice che interpreta Brigitte Bardot nella fiction “Bardot” in onda da oggi, lunedì 17 giugno 2024, su canale 5. Bellissima, bionda, con un fascino innato, a soli 24 anni, Julia de Nunez si è messa in mostra interpretando una delle più grandi star internazionali. Per la giovane attrice, si tratta del primo ruolo importante come ha raccontato lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni svelando di aver frequentato un’accademia di teatro e di aver fatto alcune esperienze ma di aver effettivamente fatto la sua prima audizione proprio per interpretare Brigitte in “Bardot”.

Nata a Buenos Aires, Julia De Nunez ha vissuto la sua infanzia a Parigi dove, sin da piccola, ha espresso il desiderio di poter recitare colpendo immediatamente tutti per la sua incredibile somiglianza con Brigitte Bardot che, a 22 anni, ha interpretato davvero rispondendo ad un’audizione ignara che si trattasse di un casting per trovare la protagonista della fiction dedicata alla grande attrice. Inizialmente, infatti, l’attrice che interpreta Brigitte Bardot, pensava di aver risposto ad un’audizione per un cortometraggio studentesco per poi scoprire la verità e restare stupita di essere stata presa.

Julia de Nunez: l’attrice che interpreta Brigitte Bardot si racconta

Julia de Nunez, interpretando Brigitte Bardot, ha conquistato fama e popolarità sfoggiando un talento indiscusso con cui ha evitato di imitare la grande star internazionale ma di dare anima e voce non solo alla star, ma soprattutto alla donna che ha avuto una vita professionale e privata molto intensa. Un ruolo importante per Julia de Nunez che avrebbe voluto incontrare la vera Brigitte Bardot per ringraziarla, ma a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato di non aver avuto l’occasione per farlo.

«No, non ho avuto alcun contatto. Ma la regista e sceneggiatrice Danièle Thompson le aveva scritto per informarla dell’intenzione di sviluppare questo progetto chiedendole il consenso, che lei ha dato ribadendo che non voleva essere coinvolta. Scelta che rispetto. La mia intenzione è di scriverle, prima o poi», le parole rilasciate dall’attrice di Brigitte Bardot a Tv Sorrisi e Canzoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA