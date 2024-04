Anticipazioni Beautiful 10 aprile 2024/ Steffy e Thomas si accusano a vicenda e…

Cosa rivelano le anticipazioni di Beautiful di domani? Torna una nuova puntata della nota soap in cui Steffy e Thomas litigano incolpandosi a vicenda di aver posto fine al matrimonio dei propri genitori. E’ stato l’intrigato piano del Forrester ai danni di Brooke che ha stupito tutti. Intanto, Taylor cerca di metabolizzare la rottura con Ridge. Tensioni, litigi e accuse tra i protagonisti…

Anticipazioni Beautiful 9 aprile 2024/ Brooke teme che Ridge possa scoprire la verità su Deacon

Beautiful, anticipazioni puntata 10 aprile 2024

Thomas ha architettato un piano diabolico e freddamente orchestrato per poter ingannare Brooke e farla passare come traditrice agli occhi di Ridge. Steffy accusa il fratello di aver fatto saltare il matrimonio dei suoi genitori, ma Taylor cerca di mettere pace tra i due fratelli.

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 aprile 2024/ Taylor mette alle strette Ridge: vuole sposarla ancora?

Le anticipazioni di Beautiful del 10 aprile suggeriscono che, dopo le nozze mai celebrate tra Taylor e Ridge, Eric decide di riportare il piccolo Douglas da Hope e Liam. Steffy e Thomas continuano a litigare per la rottura dei propri genitori, mentre Bill cade sempre di più in solitudine e depressione.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Brooke è molto agitata; la Logan teme che Ridge possa scoprire del bacio dato a Deacon durante il Capodanno e chiede consiglio a sua figlia Hope. Il piccolo Douglas ha visto tutto e ha già cominciato a spifferarlo ai quattro venti.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2024/ Il matrimonio tra Ridge e Taylor salta e...

Hope decide, dunque, di chiamare Thomas per potere il piccolo a casa. La richiesta della giovane Logan comincia a insospettire sia Steffy che Ridge, che non comprendono come mai tanta urgenza nella richiesta. Brooke chiede al suo nipotino di non fare parola del bacio scherzoso che ha visto. Nel frattempo, Grace ha scoperto dell’incontro romantico tra Paris e Zende e chiede a sua figlia quali siano le sue intenzioni. La ragazza rassicura di non volere nulla di serio da lui. Carter, invece, riceve una visita da Katie; quest’ultima nota qualcosa di particolare.











