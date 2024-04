Anticipazioni Beautiful 9 aprile 2024/ Brooke teme che Ridge possa scoprire la verità su Deacon

Ecco cosa rivelano le anticipazioni di Beautiful di domani. Brooke e Hope sono spaventate che Ridge possa venire a sapere che la Logan abbia baciato Deacon. Questo mette le due donne in allarme specie a causa del piccolo Douglas che ha già cominciato a raccontare di aver visto la nonna baciarsi con Babbo Natale… Cosa accadrà a Brooke, il suo amato verrà a sapere del suo gesto di passione?

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 aprile 2024/ Taylor mette alle strette Ridge: vuole sposarla ancora?

Beautiful, anticipazioni puntata 9 aprile

Brooke ha rivelato alla figlia Hope di essere in pensiero: Ridge sta tornando da lei dopo aver scoperto l’inganno di Thomas a suo danno e ora vuole stare con lei, ma c’è qualcosa che non sa. La Logan lasciandosi andare ad un balzo di passione ha baciato Deacon a Capodanno e il piccolo Douglas li ha visti.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2024/ Il matrimonio tra Ridge e Taylor salta e...

Secondo le anticipazioni di Beautiful del 9 aprile Brooke è Hope sono preoccupate che il Forrester possa scoprire tutto; la Logan chiede a sua figlia di chiamare Thomas per riportare il piccolo a casa. Steffy e Ridge, saputo della richiesta della donna si interrogano su cosa possa essere successo. Rimasta solo con suo nipote che ha raccontato a tutti del bacio scherzoso della nonna senza specificare altro, Brooke chiede al nipote di non farne parola con nessuno. Nel frattempo, Grace vuole sapere da Paris cosa stia accadendo tra lei e Zende che lo rassicura sul fatto che non voglia fare sul serio con lui. Carter, invece, riceve la visita di Katie che nota un particolare rilevante…

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 aprile 2024/ Steffy incastra Thomas e svela a tutti il suo piano!

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Ridge comprende di voler tornare insieme a Brooke; Steffy e Thomas premono perchè il padre rimanga con Taylor. Quest’ultima, invece, spiega ai figli di non volersi intromettere nel rapporto del Forrester con sua moglie.

Quando Ridge raggiunge Brooke la trova sconvolta mentre è insieme alla figlia e si domanda cosa sia accaduto. Intanto, Carter e Paris stanno per cedere alla passione ma Grace ha scoperto dell’appuntamento tra Zende e la modella. Steffy invita il padre a cena anche per scoprire cosa stia accadendo tra lui e la moglie; la Logan dice a Ridge di accettare l’invito di sua figlia e raggiunge Hope e Liam allo chalet: i tre si mettono d’accordo su come possano nascondere il bacio con Deacon al Forrester.

