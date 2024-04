Anticipazioni Beautiful 19 aprile 2024/ Deacon e Sheila pensano un piano per disfarsi delle prove

Le anticipazioni di domani, venerdì 19 2024, di Beautiful rivelano che Sheila è stata riconosciuta da Steffy, ma Baker vuole le prove che si tratti di lei. La donna ha finto la sua morte per poi accorrere a nascondersi da Deacon, il quale ha cercato di proteggerla in tutti i modi. I filmati delle telecamere hanno immortalato la verità, cosa farà Deacon per impedire che salti tutto fuori? Il nuovo appuntamento è particolarmente ricco di tensione, ma anche momenti più distesi che i fan della soap ameranno.

Beautiful, anticipazioni puntata 19 aprile 2024

Steffy e Finn si sono recati da Deacon per conoscere la verità su Sheila; la versione data dalla polizia non convince per nulla i due convinti che la rossa sia ancora a piede libero. La Forrester si scontra proprio con la donna e la riconosce, ma Deacon pianifica di cancellare tutti i filmati che dimostrano sia ancora viva.

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani rivelano che Baker chiede le prove per essere sicuro che si tratti proprio di Sheila. L’uomo chiede, dunque, di poter visionare i filmati delle telecamere che hanno registrato il momento in cui Steffy ha riconosciuto la donna. Deacon e Sheila, però, si sono già concordati per cancellare tutte le registrazioni incriminanti. La Forrester decide, invece, di mettere al corrente la sua famiglia che la rossa diabolica è ancora in vita e potrebbe di nuovo colpirli.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Bill si infuria e perde la testa dopo essere stato rifiutato per l’ennesima volta da Katie che non si fida più di lui. Lo Spencer perde completamente il controllo, non riesce più a sopportare che si neghi a lui e commetterà un grave errore.

Liam cerca di calmarlo ma sembra tutto inutile Bill è fuori controllo e si lascia andare ad un impeto di rabbia. Nel frattempo, Steffy e Finn hanno cominciato ad investigare su cosa fosse successo a Sheila. I due sono convinti che la donna abbia solo simulato la sua morte, che sia ancora viva.











