Anticipazioni Beautiful 23 aprile 2024/ Sheila è ancora a piede libero, Steffy è nel panico!

Le anticipazioni di domani, martedì 23 aprile 2024, di Beautiful rivelano che al centro della puntata ci sarà di nuovo Sheila. Steffy e Finn continuano la ricerca della pericolosa rossa che ha fatto tremare la famiglia. D’altra parte, però, Katie e Bill si incontrano per parlare del loro bambino. I due cominciano a discutere e l’imprenditore avrà una reazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Nel frattempo, Sheila è ancora a piede libero e minaccia l’incolumità della coppia che prega la polizia di arrestare la donna in fretta.

Anticipazioni Beautiful 19 aprile 2024/ Deacon e Sheila pensano un piano per disfarsi delle prove

Beautiful, anticipazioni puntata 23 aprile 2024

Sheila è ancora viva e a piede libero! Steffy e Finn ormai sono consapevoli che la diabolica donna che in passato ha tentato di ucciderli ha solo inscenato la propria morte. La coppia teme per la propria incolumità e chiede a Baker di fare in fretta; ogni minuto perso avvicina la criminale alla loro casa…

Beautiful ed Endless Love anticipazioni 16 aprile 2024/ Cosa accade nella puntata in onda oggi!

Le anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, 23 aprile, rivelano che Bill e Katie si incontrano per parlare di loro figlio. Lo Spencer, però, ha ben altre intenzioni e cerca di tornare insieme alla donna convincendola che siano fatti l’uno per l’altra. Katie lo rifiuta e gli svela di essersi profondamente legata a Carter, di provare dei sentimenti molto forti per lui. Il discorso della Logan fa scattare l’imprenditore che si lascia travolgere dalla rabbia commettendo un gesto sbagliato.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Steffy e Finn partecipano all’inseguimento di Sheila per le strade di Los Angeles. La donna è scappata e la polizia sta tentando il tutto e per tutto per trovarla e assicurarla alla giustizia. Nel frattempo, Bill cerca di riconquistare Katie e si prepara ad incontrarla.

Anticipazioni Beautiful 12 aprile 2024/ Brooke e Taylor si confrontano e...

Lo Spencer vuole proporre alla sua ex un giro romantico sullo yacht; l’atteggiamento così ossessivo del padre comincia a far preoccupare Liam. Qualcosa sta sfuggendo di mano all’imprenditore che potrebbe commettere un gesto di pazzia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA