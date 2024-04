Anticipazioni Beautiful 24 aprile 2024/ Brooke e Taylor fanno pace e si chiariscono!

Le anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, mercoledì 24 aprile, rivelano cosa accadrà ai protagonisti della soap più longeva del panorama internazionale. Steffy e Finn sono completamente assorbiti dalla ricerca di Sheila che si rivela essere ancora viva e a piede libero. La diabolica rossa potrebbe già aver escogitato un modo per raggiungere la coppia e finire quello che aveva iniziato tempo prima…

Pace fatta, invece, tra Taylor e Brooke che hanno deciso di seppellire l’ascia da guerra e smetterla di contendersi l’amore di Ridge. Dopo tutto ciò che è successo nell’ultimo periodo la Logan ha bisogno solo di serenità, senza mettere nella propria vita ancora più tensioni.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 aprile 2024: Pace tra Brooke e Taylor

Steffy e Finn sono sempre più preoccupati per la loro sorte; la coppia comincia a temere che Sheila possa trovare il modo di raggiungerli prima che la polizia la riesca ad arrestare. La rossa diabolica sta facendo l’impossibile per evitare di finire in prigione di nuovo e continua a fuggire senza sosta.

Le anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, 24 aprile, svelano che Baker riesce a stanarla e procede all’inseguimento della donna che sembra riuscire, però, ad eludere la stretta sorveglianza delle forze dell’ordine in città. Sheila sembra sempre un passo più avanti di loro e questo comincia a terrorizzare la Forrester, mentre Brooke e Taylor fanno pace. Le due donne si incontrano per un faccia a faccia che si risolve con un chiarimento riguardo alla situazione con Ridge. La Logan e la sua rivale in amore hanno deciso di accantonare la loro rivalità per entrare nelle grazie del Forrester.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Spencer è sempre più ossessionato dall’idea di riconquistare Katie che ormai si è legata sentimentalmente a Carter.

Lo Spencer ha proposto alla sua ex di fare una romantica gita sul suo yacht, ma la donna non accetta e questo manda in bestia l’imprenditore. Liam nota che qualcosa nel padre è cambiato, e comincia a temere le sue reazioni violente mentre cercherà di farlo ragionare.











