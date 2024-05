Anticipazioni Beautiful 3 maggio 2024/ Bill sembra impazzito, Liam è preoccupato per il padre…

Beautiful torna con un nuovo appuntamento anche domani, 3 maggio 2024, offrendo agli appassionati della soap più amata delle nuove interessanti dinamiche. Al centro degli ultimi avvenimenti c’è Bill che sembra aver perso completamente la ragione.

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che l’imprenditore vuole continuare la relazione con Sheila, ma è evidente a tutti che qualcosa in lui non va. Liam comincia a preoccuparsi per gli evidenti segni di squilibrio del padre, ma intervenire non sarà così semplice. Cosa accadrà ai nostri protagonisti nel prossimo appuntamento? Non rimane che scoprirlo insieme.

Anticipazioni Beautiful 1 maggio 2024/ Brooke e Taylor sempre più amiche...

Beautiful, anticipazioni 3 maggio 2024: Bill non è più in sé

Sheila si è introdotta a casa di Finn e Steffy terrorizzando la coppia che ha cercato di immobilizzarla per assicurarla alla giustizia. Prima che i due possano riuscirci, però, Bill compare con un colpo di scena proteggendo la donna con cui svela di avere una relazione sentimentale.

Anticipazioni Beautiful 30 aprile 2024/ Bill farà una rivelazione inaspettata su Sheila...

Nelle anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, 3 maggio, l’imprenditore sembra impazzito agli occhi di tutti, dando segni di forte squilibrio. Bill sostiene di voler continuare la relazione con Sheila perchè sarebbe stata l’unica a capirlo e stargli vicino. Lo Spencer annuncia a Finn e Steffy che la rossa è la donna giusta per lui e che impedirà qualsiasi tentativo di chiamare la polizia. Intanto, Liam e Wyatt si recano immediatamente a casa del padre perchè preoccupati dai suoi recenti scatti d’ira.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Brooke e Taylor hanno deciso di lasciar perdere Ridge e concentrarsi su se stesse riuscendo a chiarirsi una volta per tutte. Le due donne sembrano quasi diventare amiche; dopo tanti scontri a causa del Forrester ora fanno fronte comune.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 aprile 2024/ Ridge scaricato da Brooke e Taylor: la proposta di Eric

Katie, invece, si lascia andare sempre di più all’amore per Carter e passa dei momenti romantici che la spingono a confidare dettagli del suo passato. Finalmente, dopo tanta agitazione per il controllo al cuore, la Logan può rilassarsi e godersi attimi di serenità con il suo compagno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA