Anticipazioni Beautiful, puntata 13 agosto 2024: Sheila colpita dalla sorte infausta

Rieccoci con le Anticipazioni Beautiful per la puntata di martedì 13 agosto 2024. La soap è senza dubbio una delle più amate in tutto il mondo e anche una delle più longeve. Nonostante duri da oltre vent’anni, i telespettatori la seguono ancora assiduamente su Canale 5 ogni pomeriggio. Nella giornata del 13 agisto ci saranno diversi colpi di scena, uno fra questi interessa proprio la famosa “cattiva” della serie, Sheila.

Quest’ultima, dopo una fuga un po’ sofferta come abbiamo visto nelle precedenti puntate di Beautiful, arriva senza forze al The Garden, luogo in cui prova a riposarsi, cercando di trovare rifugio. Ciononostante, le cose finiscono malissimo: le Anticipazioni Beautiful svelano che Baker riesce a catturarla insieme a Deacon, che ha deciso di aiutarlo. Sheila, però, cerca di scappare di nuovo, ma viene bloccata da Bill. Da qui succede l’impensabile: la donna cade a terra colpita da un infarto improvviso.

Anticipazioni Beautiful: cosa succederà nella puntata del 13 agosto 2024

Secondo le Anticipazioni Beautiful del 13 agosto, scopriamo che dopo l’infarto Sheila verrà portata in ospedale d’urgenza. Qui, Li e Finn saranno all’inizio indecisi se intervenire o meno, dato che Sheila è sempre stata la grande minaccia della loro vita. Salvarla o non salvarla? Il dilemma è etico, ma i due prenderanno una decisione che potrebbe cambiare per sempre le sorti della vicenda.

Come si legge dalle Anticipazioni Beautiful, Ridge, mentre succede tutto questo, invita tutta la famiglia a casa di Eric, per svelare cosa sia successo con Bill e Sheila, la quale è stata catturata per farla finalmente arrestare dopo tutto quello che ha commesso.

Beautiful, riassunto delle puntate precedenti

Cos’è successo nelle precedenti puntate di Beautiful? In attesa di scoprire cosa succederà per filo e per segno nella prossima puntata che andrà in onda domani 13 agosto 2024 su Canale 5, facciamo un passo indietro e ricapitoliamo gli ultimi episodi. Sheila stava scappando, il che aveva generato scompiglio tra tutti i protagonisti della soap. Che si sono messi in moto per cercarla dato che potrebbe costituire una grossa minaccia per chiunque. Oltretutto, l’obiettivo è quello di catturarla per poi denunciarla una volta per tutte dopo il male commesso.

In più, parlando delle vecchie puntate di Beautiful, non possiamo ignorare il messaggio che Sheila aveva mandato a Deacon, implorandolo di scappare con lei. Lui, però, l’ha ignorata, preferendo rimanere a riflettere per capire se ne vale la pena.