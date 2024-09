Anticipazioni Beautiful, 13 settembre 2024: Carter si confida con Brooke

Anche nella giornata di domani, venerdì 13 settembre 2024, tornano in onda le avventure di Beautiful con una nuova attesissima puntata su Canale 5; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity di questo nuovo appuntamento pomeridiano, il riavvicinamento di Bill a Katie scatena le preoccupazioni di Carter. L’avvocato teme infatti che possa esserci un ritorno di fiamma tra i due ex e vorrebbe scongiurare tale ipotesi.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 settembre 2024/ Bill vuole riconquistare Katie, ma lei...

Preoccupato per la situazione che si sta venendo a creare, il Walton decide di confidarsi con Brooke, il quale tenta in tutti i modi di rasserenarlo; la donna lo rassicura sui sentimenti che Katie prova per lui e, inoltre, gli rivolge parole di importante apprezzamento per tutto ciò che ha fatto alla sorella e per l’effetto benefico che ha portato nella sua vita. Riusciranno queste parole a riportargli un po’ di quiete?

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 settembre 2024/ Steffy affronta Sheila in carcere

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Bill vuole riconquistare Katie e ha tutta l’intenzione di raggiungere il suo obiettivo; lo Spencer è consapevole che la donna è rimasta molto colpita dal suo eroismo manifestato in occasione della cattura di Sheila e, per questo motivo, potrebbe fare leva su questo aspetto per riportare la Logan tra le sue braccia e riconquistare la sua fiducia.

Bill, inoltre, ammira Katie anche per il senso di famiglia che ha sempre manifestato e vorrebbe non distruggere quanto di buono costruito in passato, anche e soprattutto per il bene del figlio che hanno avuto insieme. Tuttavia Katie è in questo momento sempre più in confidenza con Carter e finisce tra le braccia dell’avvocato; entrambi si confidano i loro sentimenti e per lo Spencer, dunque, sarà dura riconquistare l’amore della donna che vuole al suo fianco.

Anticipazioni Beautiful, puntate 9 - 10 settembre 2024/ Liam sempre più preoccupato per Hope e Thomas

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle ore 13.45; per il pubblico è come sempre disponibile anche la visione in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.