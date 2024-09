Anticipazioni Beautiful, 12 settembre 2024: Katie tra le braccia di Carter

Cosa succederà nella nuova puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani pomeriggio, giovedì 12 settembre 2024, come sempre nel pomeriggio di Canale 5? Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Bill è ancora innamorato di Katie e ha tutta l’intenzione di riconquistare il suo amore e la sua fiducia, forte soprattutto di un aspetto; il suo eroismo manifestato durante la cattura di Sheila, durante il quale si è sacrificato pur di mandare la diabolica donna dietro le sbarre e salvaguardare il benessere di tutta la famiglia.

Lo Spencer intende inoltre riconquistare la sua ex anche per il forte senso della famiglia che Katie ha sempre manifestato, dal momento che hanno ancora un figlio molto giovane insieme; tuttavia, proprio negli stessi istanti in cui Bill medita il riavvicinamento e la riconquista della donna, lei si avvicina sempre più a Carter, finendo tra le sue braccia, con i due che si confidano i reciproci sentimenti che nutrono l’uno per l’altra.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto successo nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, in carcere è arrivata Steffy che ha deciso di affrontare Sheila una volta per tutte ora che la diabolica donna è dietro le sbarre; la Forrester decide di farle visita e, durante un confronto, non si risparmia rinfacciandole tutto il male che ha creato a lei e alla sua famiglia ed esprimendo soddisfazione nel vederla finalmente in prigione.

Sull’altro fronte, Sheila incassa la rivincita di Steffy ma allo stesso tempo promette che si difenderà strenuamente contro tutti coloro che l’hanno condannata a questo destino; e, soprattutto, si dice più che mai convinta che, una volta che uscirà di galera, tornerà dalla famiglia e tenterà in tutti i modi di trovare il suo posto nella vita di Finn e del nipotino.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Gli appuntamenti televisivi con Beautiful vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 nel pomeriggio, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.45; oltre alla visione in chiaro, è come sempre disponibile la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.