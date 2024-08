Anche il giorno di Ferragosto va in onda come sempre la soap americana Beautiful, su Canale 5 alle ore 13.45. Puntata speciale quella del 15 agosto, che vedrà tanti colpi di scena per la famiglia Forrester. In effetti, ci eravamo lasciati con Sheila, che colpita da un infarto è stata salvata da Finn. Ed è così, che quando Steffy scoprirà che il marito non l’ha lasciata morire rimarrà inorridita per la decisione di tenere in vita la donna che ha causato così tanti mali alla sua famiglia.

Ci vorrà un po’ di tempo prima che Steffy, sconvolta, elabori la questione: dovrà capire cosa ha spinto Finn a prendere questa decisione, tanto che andrà a parlare con il dottore, il quale cercando di calmarla la farà riflettere sul giuramento di ogni medico di salvare ogni vita indistintamente. Allo stesso tempo, Hope, Wyatt e Liam parleranno di quanto sono stati coraggiosi Ridge e Bill, che hanno contattato l’FBI per mettere in carcere la criminale che ha provato a rovinare la famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Steffy è furiosa con Finnegan, ma lui le spiega tutto

Nella puntata di Beautiful del 15 agosto 2024, le anticipazioni parlano di un grande dilemma davanti al quale si è trovato Finn, medico che una volta viste le condizioni di Sheila, non ha potuto far altro che salvarla dall’infarto improvviso, prendendola così come sua paziente. Il tutto nonostante la moglie Steffy e sua madre pensassero già alla fine dei loro problemi, ad un mondo senza la criminale che ha sempre terrorizzato tutta la famiglia.

Insomma, il Dottor Finnegan ha compiuto il suo dovere, ma non è rimasto impunito dalla moglie Steffy, che è rimasta delusa dal suo comportamento. Per quanto riguarda le anticipazioni Beautiful di oggi vedremo Finn che proverà a parlare con Steffy, spiegandole che quello è stato il suo dovere. È un medico e deve salvare ogni vita che si trova davanti, senza alcuna distinzione. Dall’altra parte, Steffy gli farà capire che quella era l’unica occasione che avevano di liberarsi della pericolosissima donna, mentre invece dopo il salvataggio, l’incubo potrebbe continuare.

