Anticipazioni Beautiful, puntate 14 e 15 luglio 2024/ Grossi problemi in arrivo per Liam

Beautiful, anticipazioni puntate 14 e 15 luglio: Liam in difficoltà

Canale Cinque propone due nuovi appuntamenti con la storica soap Beautiful, pronta a intrattenere come al solito milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo, andiamo a vedere cosa accadrà nel dettaglio nelle puntate di oggi domenica 14 luglio e domani lunedì 15 luglio 2024, con episodi ricchi di colpi di scena in arrivo. Liam tenterà di rincuorare Hope sul fatto che presto Douglas farà ritorno a casa da loro e potranno così andare a ricomporre quella famiglia felice che sono sempre stati, ma allo stesso tempo il ragazzo sarà turbato da altri pensieri che continueranno a tormentarlo, spaventandolo in vista del futuro.

Dalle anticipazioni di Beautiful emerge anche che Liam verrà tormentato dal pensiero di suo padre e dal legame con Sheila, lo Spencer non riuscirà a capire come la Carter sia stata in grado di fare il lavaggio del cervello al papà, cancellando così i progressi fatti negli ultimi tempi. Liam tenterà qualche mossa disperata mentre Sheila tornerà a casa di Bill e spunterà a galla la verità sul tradimento: come la prenderà lo Spencer?

Anticipazioni Beautiful 15 luglio: cosa accadrà nella puntata

Ulteriori avvenimenti sconvolgenti andranno in scena invece nella puntata di domani in programma come al solito alle 13.40 su Canale 5, le anticipazioni di Beautiful promettono ancora una volta scintille. Liam andrà a trovare Bill cercando di confessare il motivo per cui ha salvato Carter dalla galera, ma questo invece rivela a suo figlio che considera Sheila come la donna della sua vita e che gliela farebbe pagare cara in caso di tradimento, tutto questo mentre la donna si fionda Deacon, i due si baciano in maniera appassionata e finiscono per fare l’amore come in passato.

Sheila però capisce, come si evince dalle anticipazioni Beautiful, che così facendo rischia di tornare in prigione, Bill si insospettisce e la metterà spalle al muro con domande e dubbi.











