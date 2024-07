Anticipazioni Beautiful, puntata 18 luglio 2024/ Hope vorrebbe reinserire Thomas in azienda, ma Liam…

Anticipazioni Beautiful, 18 luglio 2024: importanti progressi per Thomas

Cosa succederà nella nuova puntata di Beautiful e cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate come sempre sul sito di Mediaset Infinity? Per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera in onda su Canale 5 domani pomeriggio, giovedì 18 luglio 2024, tutti (o quasi) sono ormai convinti che un ritorno di Thomas alla “Hope for the future” sia importante per la salute dell’azienda, messa in crisi dalle vendite negative dell’ultima collezione.

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 luglio 2024/ Thomas verso il ritorno alla "Hope for the Future"?

Non solo Taylor, ma anche lo psicanalista dello stilista hanno notato in lui dei significativi miglioramenti e, proprio grazie a questi progressi, entrambi sostengono e appoggiano il suo desiderio di ritornare a lavorare per la linea. Anche Brooke e Hope, pur con delle iniziali e inevitabili titubanze, sembrano essersi convinte delle buone intenzioni del Forrester e della possibilità di reintegrarlo in azienda; tuttavia, quando Liam viene informato dell’intenzione di Hope di reinserire il suo ex in azienda, non se ne capaciterà e le chiederà di non farlo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 luglio 2024/ Bill rassicura Sheila sul loro legame, ma niente tradimenti!

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Thomas è ormai convinto di voler tornare a lavorare per la “Hope for the future”, consapevole dei suoi miglioramenti e delle buone intenzioni che ora lo spingono. Lo stilista ha cercato di convincere Brooke la quale, dopo alcune iniziali titubanze, alla fine sembra aver accettato la proposta: in fondo anche lei è consapevole che solo il ritorno del Forrester in azienda, nel ruolo di capo stilista, possa risollevarne le sorti e riportarla ai fasti del passato.

Anticipazioni Beautiful, puntate 14 e 15 luglio 2024/ Grossi problemi in arrivo per Liam

Se Thomas è riuscito a convincere Brooke, dall’altro lato Steffy è riuscita ad influenzare Hope, con la Logan che ormai si è convinta di quanto sia necessario reintegrare il suo ex per il bene della sua linea, nonostante tutto quello che è accaduto tra di loro in passato. Nel frattempo, Bill continua ad essere legato a Sheila e questo provoca non pochi turbamenti in Liam; il figlio cerca un nuovo confronto con il padre che, secondo lui, sarebbe sotto l’effetto di una vera e propria manipolazione da parte della donna…











© RIPRODUZIONE RISERVATA