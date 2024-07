Anticipazioni Beautiful, puntata 19 luglio 2024/ Hope, dietrofront su Thomas? Possibile colpo di scena!

Anticipazioni Beautiful, 19 luglio 2024: Hope vacilla di fronte al consiglio di Liam

Un nuovo appuntamento va in onda domani pomeriggio, venerdì 19 luglio 2024, con la soap Beautiful su Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate come sempre sul sito di Mediaset Infinity, Liam è molto scettico all’idea che Thomas possa tornare a lavorare insieme a Hope. Durante un confronto con la sua amata, lo Spencer le ricorda di quanti problemi lo stilista abbia creato in passato non solo alla loro storia d’amore ma anche a tutta la loro famiglia; per lui non è affatto una buona idea reintegrarlo in azienda.

Hope, che inizialmente si era fatta influenzare da Steffy sull’ipotesi di un reinserimento del suo ex nella linea, ora però sembra vacillare di fronte al discorso di Liam e sembra voler accettare il suo consiglio. Nel frattempo lo Spencer si ritrova a fare pranzo a “Il Giardino” insieme a Wyatt, al quale racconta del piano di Hope per salvare la sua azienda dalla chiusura dopo il flop delle vendite dell’ultima collezione; il ragazzo è infatti sicuro di averla convinta a non tornare a lavorare con Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo invece quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, la “Hope for the future” potrebbe evitare il rischio chiusura solo se Thomas, con le sue capacità e il suo intuito, tornerà a lavorare per l’azienda nel ruolo di capo stilista: è questa l’idea che in molti si sono fatti, da Steffy allo stesso Forrester, e anche lo psicanalista dello stilista ha caldamente appoggiato questa ipotesi, visti i suoi recenti progressi.

Brooke e Hope, nonostante alcune iniziali titubanze, vorrebbero approvare questa ipotesi di reintegrare Thomas pur di salvare l’azienda; chi invece è assolutamente contrario è Liam che, quando viene informato di quello che potrebbe accadere, chiederà a Hope di ragionarci bene e di non prendere questa decisione.

