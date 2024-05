Anticipazioni Beautiful, puntata 22 maggio 2024/ Wyatt e Liam avranno un faccia a faccia con Bill

Beautiful, anticipazioni 22 maggio 2024: Wyatt e Liam affrontano Bill

Domani pomeriggio, alle 13.45 su Canale 5, torna la soap più amata e seguita a livello internazionale con un nuovo episodio. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la relazione tra Bill e Sheila darà molte perplessità a più di qualcuno. Ci saranno nuove preoccupazioni, invece, per Katie già reduce da un controllo al cuore che l’aveva molto provata. Anche in questo nuovo appuntamento i protagonisti verranno messi a dura prova, ma saranno in grado di superare ogni difficoltà.

Sheila è riuscita ad uscire di prigione con il prezioso aiuto di Bill che sembra molto preso dalla diabolica rossa, quasi manipolato dal suo fascino e la relazione tra i due sta preoccupando molto i figli dello Spencer che cominciano a pensare di dover parlare con il padre. Wyatt e Liam avranno un duro confronto con l’imprenditore per poter far aprire gli occhi su Sheila nel frattempo Katie non trova pace, infatti la Logan è molto preoccupata per cosa accadrà a suo figlio ora che il padre ha una storia con la rossa e si sfoga con Carter, ormai diventato il suo punto di riferimento.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle puntate precedenti, Bill e Katie hanno un duro confronto dopo che lo Spencer ha fatto uscire Sheila di prigione, intanto l’imprenditore, però, non vuole saperne di lasciare la sua nuova compagna e caccia la ex moglie dall’appartamento in malo modo.

Steffy e Finn sono ancora provati da quanto accaduto e decidono di parlare con Li al quale raccontano che Bill li ha ricattati, agevolando la scarcerazione di Sheila. Katie, dopo aver avuto un’accesa discussione con l’ex marito, sembra molto turbata; Bill è molto cambiato, non è più la persona di cui lei si è innamorata ed è evidente che l’influenza della diabolica rossa lo stia traviando.

