Anticipazioni Beautiful, puntata 24 maggio 2024/ Steffy e Finn cercano di reagire a Sheila

Beautiful, anticipazioni 24 maggio 2024: Steffy e Finn non intendono cedere

La soap opera tra le più amate torna con un nuovo appuntamento anche domani, 24 maggio, alle 13.45 su Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful regalano al pubblico momenti di tensione tra i protagonisti, ormai assorbiti dall’opporre resistenza a Sheila e Bill. Lo Spencer sembra del tutto intenzionato a proseguire la relazione con la diabolica rossa nonostante il passato della donna. L’imprenditore non sente ragioni, persino di fronte alla preoccupazione dei figli non si è tirato indietro. Cosa accadrà a questo punto?

Steffy e Finn sono molto spaventati dal fatto che Sheila sia a piede libero e, nonostante la donna dica di essere cambiata, non intendono abbassare la guardia per nessuna ragione. La diabolica rossa ha tentato già in passato di rovinare loro la vita, potrebbe rifarlo in qualsiasi momento. Brooke, Hope e Liam discutono insieme del ricatto di Bill ai danni di Taylor per cercare di venirne a capo, increduli che lo Spencer sia arrivato a tanto pur di salvare Sheila. La Logan potrebbe meditare di parlare con l’imprenditore per fargli cambiare idea, ma sarà sufficiente? Bill sembra completamente soggiogato dal fascino della rossa e neanche i figli sono riusciti a fargli cambiare idea.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle puntate precedenti, Liam e Wyatt sono preoccupati per il padre che sembra aver perso la ragione aiutando Sheila ad uscire di prigione. I due decidono, dunque, di andare a parlare con Bill ma non ottengono ciò che speravano di ottenere.

Lo Spencer è irremovibile, e risponde ai figli che rimarrà con la rossa nonostante loro non siano d’accordo e siano preoccupati per lui. Nel frattempo, Steffy e Finn sono molto in ansia per la scarcerazione di Sheila ma cercano di non pensarci e andare avanti con le proprie vite, nonostante tutto.

