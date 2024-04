Anticipazioni Beautiful, puntata 27 aprile 2024/ Ridge scaricato da Brooke e Taylor: la proposta di Eric

Anticipazioni Beautiful: Eric propone a Ridge di passare il Natale a casa sua

Domani pomeriggio, sabato 27 aprile 2024, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful su Canale 5 a partire dalle ore 13.45 circa. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Ridge ha dovuto accettare il fatto che Brooke e Taylor lo abbiano lasciato. Il Forrester si confida con suo padre Eric, il quale gli fa una proposta molto interessante: trascorrere il Natale a casa sua, anche se Donna ha invitato le sue sorelle, e quindi anche la stessa Brooke sarà presente.

Anticipazioni Beautiful 26 aprile 2024/ Brooke e Taylor chiudono con Ridge e si alleano

Pertanto a casa di Eric si riunirà tutta la famiglia per celebrare e trascorrere il Natale in compagnia: non solo le sorelle Logan, con Carter, Zende, Paris, Pam e Charlie, ma anche Hope, Liam e i bambini, compreso Douglas. Questa sarà dunque l’occasione in cui Ridge e Brooke si incontreranno nuovamente…

Anticipazioni Beautiful 25 aprile 2024/ Katie preoccupata per l'esito del controllo, interviene Brooke

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Brooke e Taylor sono arrivate ad un accordo ed entrambe hanno deciso di lasciare Ridge: le due donne hanno compreso l’inutilità di farsi la guerra per Ridge e di contendersi l’amore di un uomo che ha ferito entrambe in diverse occasioni. Pertanto hanno deciso di chiarirsi una volta per tutte e di fare fronte comune contro il Forrester: sarà un chiarimento definitivo?

Brooke ha parlato di questo chiarimento con Taylor anche con Katie, la quale tuttavia ha ormai il suo pensiero fisso rivolto all’esito della visita cardiologica. La donna è molto preoccupata e ne parla con Brooke, ma non vuole che la sorella la accompagni: Brooke pertanto le propone di farsi accompagnare da Carter. Intanto continuano le preoccupazioni per Taylor: Steffy infatti la avvisa che Sheila è ancora a piede libero e non è stata ancora catturata dalla polizia, pertanto può ancora rappresentare un serio pericolo per tutti quanti.

Anticipazioni Beautiful 24 aprile 2024/ Brooke e Taylor fanno pace e si chiariscono!

© RIPRODUZIONE RISERVATA