Anticipazioni Beautiful, puntata 27 giugno 2024/ Brooke attira le attenzioni di un affascinante cameriere

Anticipazioni Beautiful, 27 giugno 2024: Brooke nel mirino di un affascinante cameriere?

Domani pomeriggio, giovedì 27 giugno 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della longeva soap opera di Beautiful; come svelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, ci saranno nuovi sviluppi sulla vicenda legata all’affido di Douglas a casa di zia Steffy e Finn e alle insistenze di Thomas affinché possa riallacciare i rapporti con il figlio e fargli visita presso la casa della sorella tutte le volte che vorrà.

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 giugno 2024/ Steffy e Finn contro le minacce di Thomas

Ma arrivano novità importanti anche per quanto riguarda Brooke: la Logan si ritrova a fare pranzo a “Il Giardino” insieme a Taylor, con la quale sta costruendo un rapporto di amicizia dopo una rivalità fatta di gelosie e accesi contrasti. E, proprio durante il pranzo tra le due protagoniste della soap, Brooke sembra aver attirato le attenzioni di un giovane e affascinante cameriere di nome Hollis: Taylor è assolutamente convinta che il ragazzo stia flirtando con l’amica, ma sarà davvero così?

Anticipazioni Beautiful, puntate 24 e 25 giugno 2024/ Thomas vuole vedere Douglas, ma Steffy...

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, a cominciare dal desiderio di Thomas di ricostruire il rapporto con Douglas. Il bambino è stato dato in affido a Steffy e Finn, con la zia che è diventata suo tutore legale: lo stilista è così convinto che, ora che il figlio è a casa della sorella, potrà andarlo a trovare tutte le volte che vorrà e senza nemmeno chiedere il permesso.

La coppia ha tuttavia imposto all’uomo una serie di paletti: Steffy non intende fare favoritismi al fratello e ha promesso anche ad Hope una posizione di assoluta imparzialità tra i due genitori del bambino. Per questo, quando Thomas va a casa della coppia senza inizialmente aver avvisato, viene cacciato e s’infuria sia con la sorella sia con Finn, avanzando anche delle minacce. L’intenzione di Steffy è chiara: il bambino va tutelato sotto ogni punto di vista per evitargli ulteriori traumi e Thomas potrà sì vederlo, ma solo se loro gli daranno il permesso.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Thomas si riavvicinerà a Douglas?

© RIPRODUZIONE RISERVATA