Anticipazioni Beautiful, puntata 26 giugno 2024/ Steffy e Finn contro le minacce di Thomas

Anticipazioni Beautiful, 26 giugno 2024: Steffy e Finn contro Thomas

Domani pomeriggio, mercoledì 26 giugno 2024, andrà in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5 una nuova puntata di Beautiful; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, la trama della longeva soap opera verterà ancora una volta sulle dinamiche familiari di Steffy e Finn, che hanno accolto il piccolo Douglas in casa loro. Tuttavia la coppia deve fare i conti con le insistenze di Thomas, intenzionato ad approfittare della sua posizione di vantaggio, ovvero che sua sorella è il tutore legale del figlio, per riallacciare i rapporti con lui.

Tuttavia Steffy e Finn hanno sin da subito imposto dei paletti al Forrester, spiegandogli che potrà vedere Douglas ma solo chiedendo loro il permesso e cacciandolo quando irromperà a casa loro senza prima avvisare. Lo stilista arriverà a minacciare la coppia, la quale però rimane ferma nella propria posizione con l’obiettivo di tutelare il bambino e salvaguardarlo da ulteriori problemi e traumi: Thomas dovrà prima chiedere loro il permesso se vorrà fare visita al figlio.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5? La trama è stata per buona parte dominata dalle vicende che coinvolgono il piccolo Douglas, trasferitosi a casa di Steffy e Finn dopo aver accettato, di fronte ad un giudice in tribunale, di avere la zia come suo tutore legale. Thomas cerca di approfittare della situazione per poter vedere il figlio tutte le volte che vorrà, ma la sorella mette subito in chiaro la sua posizione di totale imparzialità sia nei confronti del fratello che di Hope e Liam.

E, quando Thomas arriva a casa loro senza alcun permesso, Steffy e Finn non esitano a cacciarlo via di casa con lo stilista infuriato e minaccioso nei confronti della coppia.











