Anticipazioni Beautiful, puntata 28 maggio 2024/ Hope pensa di richiamare Thomas alla Forrester

Beautiful, Anticipazioni 28 Maggio 2024: Hope Pensa Di Richiamare Thomas

Beautiful torna con tante novità anche domani, martedì 28 maggio, per intrattenere il pubblico di Canale 5 con intrighi e tanti colpi di scena. L’amatissima soap andrà in onda nel primo pomeriggio, alle 13.45 spostando l’attenzione sulla figlia di Brooke sempre più delusa dalle critiche alla sua nuova collezione.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Hope ha messo tutta se stessa per creare la sua nuova collezione ed è molto delusa dopo aver letto le critiche negativa che la stampa le ha riservato. La figlia di Brooke comincia a pensare di aver bisogno di nuove idee e stimoli per riportare in auge la “Hope for the Future” e si convince che la soluzione sia richiamare Thomas. Quest’ultimo non nasconde di essere molto felice all’idea di tornare a lavorare alla Forrester, ma dopo tutto quello che è accaduto con Hope riuscirà a riprendere le redini della situazione? Intanto, Thomas incontra Steffy in ufficio, questa potrebbe essere per lui l’occasione di farsi notare salvando l’azienda dal fallimento con nuove idee.

Beautiful, Riassunto Delle Precedenti Puntate: Sheila parla con Deacon

Nelle puntate precedenti, Sheila ha incontrato Deacon per riferirgli che adesso è legata sentimentalmente a Bill ed è con lui che vuole vivere. Deacon non prende molto bene questa notizia e, addolorato, chiede alla rossa se è davvero innamorata dello Spencer o se il suo obiettivo è solo quello di manipolarlo per i suoi scopi. La diabolica donna cerca di sorvolare sulla questione, senza essere netta e chiara nella sua risposta.

Bill, invece, è completamente soggiogato da Sheila e sembra che nessuno riesca a distoglierlo dalla rossa neanche Brooke che ha tentato di convincerlo a lasciarla. Liam e Wyatt hanno cercato di far ragionare il padre, preoccupati del suo stato mentale ma l’imprenditore ha continuato nelle sue convinzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA