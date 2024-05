Anticipazioni Beautiful, puntata 29 maggio 2024/ Thomas prova a salvare l’azienda e…

Anticipazioni Beautiful: Thomas Mostra Nuovi Bozzetti A Steffy

Le anticipazioni di Beautiful presentano nuovi spunti e dinamiche anche domani, 29 maggio, dalle 13.45 su Canale 5. Hope ha presentato fieramente la sua nuova collezione pensando che la critica l’avrebbe accolta bene, ma la stampa è stata spietata e ora la figlia di Brooke si ritrova a dover gestire un’azienda sull’orlo del fallimento.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che chiudere i battenti non è un’opzione per Hope che si è sempre dimostrata combattiva, per questo la stilista decide di rivolgersi a Thomas nonostante i rapporti si siano freddati. Quest’ultimo si fa carico dei problemi della Hope for the Future e va da Steffy proponendo dei bozzetti che potrebbero apportare le giuste modifiche alla collezione della giovane stilista, salvando così la Forrester dal fallimento totale. Nonostante Thomas abbia cercato di sedurre in tutti i modi Hope che si è allontanata da lui, il giovane è davvero intenzionato ad aiutarla e non vuole vedere l’azienda crollare davanti ai suoi occhi.

Beautiful, Riassunto Delle Precedenti Puntate: Hope Chiede Aiuto a Thomas

Nelle precedenti puntate, Hope si rende conto che la stampa ha stroncato la sua nuova collezione bocciandola in modo spietato, e questo potrebbe mettere seriamente in crisi la sua azienda che rischierebbe il fallimento. La stilista, dunque, pensa che l’unico che possa salvare la Forrester da una situazione così pericolante è Thomas, il quale accetta di buon grado di aiutare la figlia di Brooke in questo percorso.

Sheila, invece, parla con Deacon e gli rivela che ha una relazione sentimentale con Bill e intende restare a vivere con lui, naturalmente l’uomo viene ferito da queste affermazioni e chiede alla rossa se è davvero innamorata dello Spencer o se abbia solo intenzione di usarlo.

