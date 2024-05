Anticipazioni Beautiful, puntata 31 maggio 2024/ Steffy vuole impedire a Thomas di tornare in azienda

Anticipazioni Beautiful: Steffy Cerca Di Impedire che Hope riprenda Thomas In Azienda

Le anticipazioni di Beautiful presentano nuovi spunti e dinamiche anche domani, 31 maggio, dalle 13.45 su Canale 5. La nuova collezione proposta da Hope si è rivelata un fallimento nonostante il suo entusiasmo nel progetto, così la figlia di Brooke ha cominciato a pensare al possibile ritorno di Thomas nell’azienda.

Thomas ha accolto subito l’idea di poter tornare a lavorare per la Forrester così, spinto dall’entusiasmo, ha mostrato alcuni bozzetti a Steffy che potrebbero risollevare l’azienda. Steffy però non sembra contenta del possibile ritorno del fratello alla Hope for te Future e cerca di dissuadere la stilista a non prendere più in considerazione il Forrester per salvare l’azienda.

Beautiful, Cosa è successo nelle Precedenti Puntate: Hope Pensa di Chiedere Aiuto a Thomas

Nelle precedenti puntate, Hope si rende conto che la stampa ha stroncato la sua nuova collezione bocciandola in modo spietato, e questo potrebbe mettere seriamente in crisi la sua azienda che rischierebbe il fallimento. La stilista, dunque, pensa che l’unico che possa salvare la Forrester da una situazione così pericolante è Thomas, il quale accetta di buon grado di aiutare la figlia di Brooke in questo percorso. Paris anche pensa che sia la giusta soluzione per tutti, e ribadisce a Hope la possibilità di farlo tornare. La stilista, dunque, si convince quasi del tutto di accogliere di nuovo il Forrester nel progetto.

Sheila, invece, parla con Deacon e gli rivela che ha una relazione sentimentale con Bill e intende restare a vivere con lui, naturalmente l’uomo viene ferito da queste affermazioni e chiede alla rossa se è davvero innamorata dello Spencer o se abbia solo intenzione di usarlo.











